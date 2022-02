Tras su abrupta salida del magacín 'Está pasando', Inés Ballester vuelve a Telemadrid con 'La música de mi vida', que se estrena esta noche. La presentadora cambia completamente de tercio, deja de lado la actualidad para ofrecer un programa musical en el que se repasará la obra y la vida de grandes estrellas de la canción en España.

"Hace mucho tiempo que pensaba que en la tele no había música. Y yo lo echaba de menos", afirma contenta la presentadora. Lo cierto es que, pese a que algunos talent shows musicales dan síntomas de agotamiento, parece que hay un resurgir musical: "Yo he seguido el Benidorm Fest. Hacía años que no veía Eurovisión. Y verdaderamente hay otras formas de contar y de cantar cosas". "Lo vi así por ver, pero me lo comí hasta el final", expresa Ballester, que confiesa que le gustaban mucho "las gallegas y Rigoberta. Pero todos, porque aquellos que hicieron el homenaje a Rafaella Carrá (Varry Brava), también".

Pero en 'La música de mi vida' lo que prima también es la nostalgia: "Recuperamos esas canciones que nos sabemos todos, que forman parte de nuestra memoria sentimental... Y gracias a esas canciones repasamos también la vida del artista. Y también situamos en la época, lo que ocurría en España y en el mundo en el momento en que esa canción era número uno en Rusia". "Homenajeamos a unos artistas que pusieron una pica en Flandes", añade la conductora.

El peso que tenga la música o la biografía dependerá del personaje: "Porque Julio Iglesias tuvo una vida personal bastante intensa (risas). Pero luego hay personajes bastante discretos, como Víctor Manuel y Ana Belén".

'La música de mi vida' llega en un momento complicado para Telemadrid, que tras el camino ascendente de los últimos años ha vuelto a perder audiencia tras la llegada de la nueva dirección impuesta por Isabel Díaz Ayuso. ¿Cuáles son las expectativas? "Pues sinceramente... Que nos vaya lo mejor posible (risas). La gente que vemos la tele somos muy fieles a un programa o a una cadena. Y cuando te trastocan las cosas, pues falta un poco de tiempo para que nos volvamos a encontrar. Yo creo que es lo que ha pasado en Telemadrid, pero la voluntad y las ganas de que funcionen son tremendas", explica Ballester.

La presentadora tiene buenas palabras hacia sus nuevos jefes: "Los conozco casi a todos, porque trabajé en TVE con Sánchez y con Ramón Camblor, que es el jefe de mi área, trabajé muchísimo. Él puso en marcha 'Amigas y conocidas' y 'Lazos de sangre', es un tío con mucha iniciativa, que sabe de televisión y tiene mucho olfato. Si ve que algo no funciona, actúa. Sé que si nuestro programa no funciona se lo va a cargar (risas). Va a hacer muchos cambios hasta que encuentre la fórmula".

Centrada en este programa, descarta -por ahora- volver a un programa de actualidad como 'Está pasando', cancelado por la nueva dirección dos meses después de su salida: "Era un programa diario de dos horas y pico, acabé muy cansada. Me pilló cansada de más, lo había pasado mal de salud, querían hacer algún cambio y a mí no me interesaba", explica sobre su salida, y añade con humor: "Yo cuando veo a Sonsoles Ónega hacer tantísimas horas en la tele...".