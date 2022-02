Carlota Prado se pronuncia después de que tuviese que aplazarse el inicio de su juicio contra José María López. La exconcursante de 'GH Revolution' ha publicado unas stories en su perfil de Instagram en los que explica los motivos reales por lo que no pudo estar en los juzgados: "Ciertos familiares míos cercanos han hecho todo lo imposible porque yo no llegara ayer a Madrid y me quedan 20 pavos en el bolsillo".

"Dentro de poco más noticias de por qué no llegué ayer a Madrid, pero cómo intenté llegar. 18 llamadas, correos, llamé hasta a Mediaset", aseguró la malagueña en esta storie en la que aparecía un skatepark. 🔴 Carlota Prado sube a su Instagram un "comunicado" donde dice que intentó ir a Madrid para ir al juicio, pero finalmente alguien se lo impidió supuestamente... pic.twitter.com/5eoayqxZI1 — Alex Fernández (@alexfdz24) 9 de febrero de 2022 El pasado martes 8 de febrero, la jueza ha decidido suspender la vista después de que Carlota Prado no se presentase en el juzgado de Madrid en el que se celebraba el pleito. Tal y como informó 20 minutos, Prado alegó problemas psiquiátricos para pedir el aplazamiento del proceso y su letrado ha presentado un informe que muestra que la joven tuvo que ser ingresada el pasado mes de diciembre. Por su parte, José María López, que ha sido fotografiado por la prensa a su entrada a los juzgados, solicitó continuar con la vista oral. El demandado alegó que existe una contradicción entre lo que dice la defensa, que ha expuesto que "está inhabilitada", y su actividad en redes sociales. No obstante, la jueza ha considerado correcto el testimonio de la acusación y ha ordenado que el equipo forense examine a la exconcursante para dictaminar si se encuentra en condiciones de acudir al juicio en una nueva fecha. Además, ha solicitado a su abogado que aporte a la mayor brevedad el informe psicológico que justifique su ausencia. A la salida, el abogado de Carlota Prado ha declarado que la joven tiene "un problema de salud y no está en condiciones de declarar". "Tiene que ser examinada por un médico forense para ver si está en condiciones de declarar. Así lo ha acordado su señoría", ha expresado el letrado, por lo que de momento no hay nueva fecha prevista.