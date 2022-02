La autora de uno de los temas más aclamados del Benidorm Fest se suma al concierto homenaje a Rocío Jurado. El próximo 8 de marzo, Rigoberta Bandini no se perderá el evento que tendrá lugar en el Wizink Center de Madrid, en el que, previsiblemente, volverá a interpretar su aplaudido tema 'Ay, mamá'. Junto a ella, también ha sido ya confirmada la actriz, presentadora y exconcursante de ‘Tu cara me suena’ Yolanda Ramos, amiga cercana de Rocío Carrasco y que no ha dudado en posicionarse junto a ella en numerosas ocasiones.

La cantante y la cómica catalanas ya están entre las invitadas seguras de este acto único, 'Mujeres cantan a Rocío Jurado', en el que un grupo de artistas dedicarán su voz y arte a la más grande. Además, el concierto tendrá lugar en una fecha muy destacada, el 8 de marzo, día de la mujer en España. Junto a Rigoberta y Yolanda habrá otras artistas y nombres destacados de diferentes disciplinas como la literatura, el humor o la música. Paula Ribó, nombre original de Rigoberta Bandini, ya había permitido que su tema 'Ay mamá', con el que intentó representar a España en el Festival, de Eurovisión fuese la banda sonora de 'Montealto: el regreso', el programa especial de Telecinco. Por su parte, la concursante de la primera edición de ‘Lol: si te ríes pierdes’, Yolanda Ramos, es una persona de confianza de Rocío Carrasco y en varias ocasiones le ha lanzado mensajes de ánimo