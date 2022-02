Kiko Rivera ha avivado todavía más la guerra que mantiene con su familia a través de una demoledora portada en una revista del corazón. El hijo de Isabel Pantoja ha arremetido como nunca contra su hermana Isa desvelando un supuesto episodio que pertenece a la intimidad de la joven: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas".

Un impactante titular que ha causado una oleada de indignación en las redes sociales. 'El programa de Ana Rosa' también se ha hecho eco del último movimiento mediático de Kiko Rivera y ha contactado con Isa Pantoja para conocer cómo se encuentra tras este inesperado ataque de su hermano.

Aunque la colaboradora no ha acudido este miércoles al magacín matinal de Telecinco, Antonio Rossi ha explicado cómo se encuentra: "Ha roto a llorar, está descuadrada. Tenía exámenes y no sabía si se iba a poder presentar". "No entiende ese ataque tan despiadado, no entiende que haya contado eso. No sé si ella va a confirmar o desmentir ese episodio y las circunstancias en las que se produjo", ha añadido.

El periodista ha recordado que Isa se planteó demandar a su hermano "por desvelar un audio entre ellos dos". "Esto le da armas para seguir por esta vía, porque pertenece a su intimidad. Está absolutamente destrozada y llorando, no se pensaba que su hermano fuera a atacarla de esta manera", ha comentado Rossi.