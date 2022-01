Aunque afirmaba que no quiere ser un personaje público, Marta Riesco ha entrado este martes de lleno en el juego de 'Sálvame'. La reportera de 'El programa de Ana Rosa', que ha participado en el espacio vespertino a través de una conexión en directo desde Vitoria, ha confirmado que va a demandar a Anabel Pantoja. "Ya la están redactando y en breve te va a llegar. Tengo ganas de verme contigo en los juzgados", ha afirmado.

La novia de Antonio David Flores y la influencer han protagonizado un tenso encontronazo durante la emisión del programa. "Con personas como ella no hablo", ha comentado Marta después de negarse a ponerse el pinganillo: "Lo que has dicho lo vas a tener que decir delante del juez. Eso es lo que estoy deseando, Anabel".

Finalmente, la periodista ha accedido a mantener una charla con Jorge Javier Vázquez, que ha aprovechado para hacerle una pequeña entrevista: "¿Tiene que tener miedo Anabel?". "Ella sabe lo que ha dicho. Según me cuentan los abogados, sí y mucho. Es un delito bastante... Vamos a dejarlo ahí. Va a tener que dar muchas explicaciones a la Justicia".

La amenaza de órdago de Marta Riesco a Anabel Pantoja en ‘Sálvame’: “A un banquillo…” pic.twitter.com/ulmXMWJFmH — TVMASPI (@sebas_maspons) 25 de enero de 2022

Marta no ha dudado en decir todo lo que piensa sobre la sobrina de Isabel Pantoja: "Se cree que hace gracia, pero cuando le dices algo a ella, llora y se va de plató. A los demás les mete lo que haga falta, mentiras y calumnias", ha continuado diciendo para, seguidamente, lanzar una seria advertencia: "Voy a ir por lo civil y lo penal".

Esta guerra se ha originado como consecuencia del supuesto encuentro sexual que tuvo lugar hace unos años en uno de los sillones de Cantora. Un tema que ha vuelto a tratarse recientemente en 'Sálvame', con Anabel Pantoja dando detalles de lo sucedido. Aunque la colaboradora no dio nombres, Marta Riesco se ha dado por aludida.

"¡Acuérdate del perdón que le pediste a mi tía!", ha replicado Anabel ante la reportera del magacín matinal, que ha intentado menospreciar a la tertuliana: "Yo me levanto a las cinco de la mañana. Para mí es un honor, porque estoy en 'El programa de Ana Rosa' por mí misma. ¿Tú por quién estás ahí?".

Anabel, consciente de que dio el salto a la fama por ser sobrina de Isabel Pantoja, no se ha quedado callada: "Tú has querido la tele desde hace muchísimo tiempo. Demándame, llévame a donde quieras". "Donde quiera no, donde quiera la Justicia. Tú a un banquillo, como tu tía", ha soltado Marta.

Unas palabras que han incendiado a la colaboradora de 'Sálvame': "Te voy a decir una cosa, guapa. Que seas muy feliz con tu novio, que te sigas levantando a las 5 de la mañana y que tengas mucha salud para vivir esa vida. Llévame a donde quieras, pero a mi tía ni la toques. Porque tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Cállate, que tienes mucha mala baba para entrar en Cantora el 31 de diciembre para comerte las uvas y lo que no fueron las uvas, mamarracha".