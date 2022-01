La de ayer fue una tarde importante para Telecinco. Debido a la crisis de audiencia que atraviesa, la cadena estrenó 'Sálvame Lemon Tea' con María Patiño y Terelu Campos como dúo de presentadoras, tal y como avanzó en exclusiva YOTELE. Pero además, el tramo 'naranja' del espacio vespertino contó con la reincorporación de Jorge Javier Vázquez tras sus vacaciones y con el regreso de Anabel Pantoja al equipo de tertulianos.

La sobrina de Isabel Pantoja entró por la puerta grande, siendo una de las protagonistas de la tarde al hablar de los últimos acontecimientos que han afectado a su familia. Más allá de esto, durante la charla entre Jorge Javier y Anabel se produjo un inesperado momento después de que ella mencionara al programa de mayor éxito en Antena 3.

La colaboradora metió la pata cuando Jorge Javier cambió radicalmente de asunto en la entrevista. "Ahora vamos a tratar un tema que a ti...", empezó diciendo el conductor de 'Sálvame' sin poder terminar la frase, ya que Anabel le interrumpió con la espontaneidad que la caracteriza: "Qué rápido, voy a beber agua, parece esto Pasapalabra".

Anabel Pantoja nombrando a #Pasapalabra en #yoveosálvame



Esta semana Telecinco está cubriendo el cupo promocional de Antena 3 jajajaja



pic.twitter.com/XNQ5Y2xbcT — telemagazine (@telemgzn) 17 de enero de 2022

El nombre del concurso de Roberto Leal pilló por sorpresa a Jorge Javier, que aunque se lo tomó con humor, frenó en seco a su compañera: "No, no, justamente eso no". "Últimamente estoy censurando mucho. Can Yaman, ahora esto...", apuntó entre risas en referencia a una situación similar que se produjo el pasado sábado en el 'Deluxe'.

Lolita confesó en un momento dado que es fan de Can Yaman, conocido actor de series turcas. "Oye, cuidado, aquí las series turcas no se nombran", replicó Jorge Javier ante la cantante, bromeando con el éxito que este tipo de producciones están teniendo en Antena 3. Lo que él no sabía es que Can Yaman ha protagonizado varias series en Mediaset, tal y como apuntó Lydia Lozano. "¡Can Yaman es de Divinity, Jorge!", le informó la periodista.