Mientras 'Sálvame' se reinventa para frenar sus crisis de audiencia, como ha avanzado en exclusiva YOTELE, Jorge Javier Vázquez continúa volcado en 'Desmontando a Séneca'. Con motivo del estreno de su espectáculo en Madrid, el presentador estrella de Telecinco ha hablado sobre su relación con la televisión y sobre su sonado enfrentamiento con Lucía Pariente en la final de 'Secret Story'.

En una entrevista con Chance, Jorge Javier le resta importancia a las discusiones que se producen delante de las cámaras: "He vuelto de vacaciones tan peace and love que no sé… para mí lo que ocurre en los platós, se queda en los platós y luego no tiene para mí importancia". En cuanto a Alba Carrillo y su madre, quiere dejar una cosa clara: "Yo no he vetado a absolutamente nadie en televisión".

Cuando le preguntan por los comentarios que apuntan a que puede ser una persona autoritaria, el presentador reconoce que es cierto: "Ah, es que eso lo soy y mucho". Confiesa que lo es desde que era "muy pequeño": "Yo era el pequeño dictador, sí, yo no engaño y esto es lo que hay. Hay un meme que me encanta de un tío que se pone muy borracho en una fiesta y dice ‘si ya saben cómo acabo para que me invitan’. Pues yo no engaño".

Jorge Javier también aclara que no piensa abandonar la televisión a corto plazo, como muchos interpretaron por unos titulares sacados de contexto: "Yo dije que llegado el momento me gustaría ser yo quien dejara la televisión, no que ella que me dejara a mí".

"La verdad es que es una reflexión bastante sensata de no ser un pesado de estos que se pasan paseando por los platós, sino que yo llegue un momento que diga que aquí ya no pinto nada y me largara, y que sí que me gustaría probar lo que significa ser otra vez anónimo", afirma el conductor de 'Sálvame'.