Con la cara desencajada y al borde del llanto. Así ha aparecido Rocío Flores este jueves en 'El programa de Ana Rosa', solo un día después de que Antonio David Flores y Marta Riesco confirmaran su relación. Viendo el estado en el que se encontraba, Olga Moreno ha descolgado el teléfono para llamar en directo y tranquilizar a la hija de su expareja, rompiendo así el silencio que había mantenido desde que se anunció su separación.

"Solo quiero entrar para decirle a Rocío que no se preocupe, que todo va a estar bien. Se lo he dicho en persona y se merece que se lo diga públicamente, porque la han machacado y no se lo merece", ha comenzado diciendo, con la voz entrecortada, mientras la colaboradora rompía a llorar por sus palabras.

Olga ha insistido en que lleva "22 años con ella", dejando claro que la relación entre ambas no va a tambalearse a pesar de las circunstancias. "Sabemos lo que ha pasado. Ella sabe lo que ha sufrido. Lo sabemos ella, el padre, David y yo". "Os lo digo de corazón, nunca he mentido ni engañado. Esa niña no se merece lo que le están haciendo", ha añadido.

Olga Moreno: “esa niña no se merece lo que le están haciendo, ella no sabía absolutamente nada.” #AR13E pic.twitter.com/VNqDsndfXo — Diego 🧸 (@diegobferrandez) 13 de enero de 2022

"No te preocupes, todo esto pasa. Somos una familia", le ha dicho a Rocío. Después de escuchar la intervención de Olga, la hija de Rocío Carrasco le ha agradecido el gesto que ha tenido con ella: "Te quiero con locura".

La ganadora de 'Supervivientes' ha confesado que todo esto les ha pillado "de sorpresa", aunque ha intentado restarle importancia a la situación: "No pasa nada, cada uno sigue su camino y ya está". "Rocío no sabía nada, te lo prometo. Ni ella ni yo", ha subrayado. No obstante, Rocío ha reconocido que "intuía" algo sobre la relación de Antonio David y Marta.