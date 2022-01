El distanciamiento de Rocío Carrasco y sus hijos sigue siendo tema de conversación en los platós de Telecinco. En 'El programa de Ana Rosa' preguntaran a Rocío Flores si seguía abierta a una reconciliación, a lo que ella respondió afirmativamente, aunque, como en anteriores ocasiones, dejando la decisión en manos de su madre.

Esto provocó una respuesta en 'Sálvame'. Aunque Paz Padilla afirmó que "el amor todo lo puede" y que por tanto era posible ese acercamiento, María Patiño recordó que la figura de Antonio David Flores lo impide: "El juez le pregunta: 'David, ¿por qué no hablas con tu madre?'. Y tu hermano se levantó y dijo: 'Le pido el teléfono a mi padre y a mi madre (refiriéndose a Olga Moreno) y no me lo dan'".

Aprovechando esto, Patiño se decidió a quejarse públicamente a La fábrica de la tele: "Esta productora, y lo digo públicamente, nos tendría que haber formado sobre algo que desconocíamos", dijo en relación al debate sobre la violencia vicaria que se produjo a raíz de la docuserie 'Rocío. Contar la verdad...'.

"Y esto perdona que lo diga, porque lo he hablado en privado con quien tenía que hablarlo, es decir, con los jefes", expresaba la presentadora de 'Socialité', que añadía: "Yo me vi tan desarmada, con tanta ignorancia sobre tantas cuestiones...". "Yo pensaba que la violencia era solamente física o psicológica y se me escapaban tantos elementos. ¿Tú no nos podías sentar aquí? ¿Y ver los capítulos?", se preguntó.