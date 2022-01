'First dates' reunió a Sebas con Paulina. El dating show de Cuatro recibió al joven de 24 años, que se define como cantante, compositor y escritor. Su aspiración es llegar a hacer más música y ser más conocido en la industria. Por su parte, Paulina también busca lo mismo, aunque en otro campo, el de las redes sociales.

Ella es influencer desde los quince años y llegó con las cosas muy claras: quiere que su pareja pueda llevar le mismo nivel de vida que ella. Paulina sometió a Sebas a un interrogatorio sobre su música, cuántos seguidores tiene o cuántas relaciones ha tenido. Después de quedar satisfecha con las respuestas que él daba, hubo una que le escamó.

Sebas afirmó que también toca en la calle, algo que no pareció gustarle demasiado a su comensal. Ella, que es influencer y viaja y se hospeda en grandes hoteles, afirmó que dejó a su pareja por no poder complacer sus necesidades materiales: “Con mi anterior pareja cortamos por la diferencia económica, él no podía permitirse ese tipo de lujos y era un problema”.

Él se mostró bastante optimista y aseguró que sí puede seguirle el ritmo. Eso sí, mientras ella entienda su profesión y el tiempo que estaría ausente. Sin duda, los dos teníane n común ser grandes soñadores y por eso congeniaron. De hecho, los dos coincidieron en que querían tener una segunda cita fuera del programa.