Kiko Matamoros se sometió la noche del 11 de diciembre al polígrafo en 'Sábado Deluxe' y acabó con varios frentes abiertos por algunas de sus respuestas. En concreto, el colaborador tuvo que hacer frente a las críticas de Carmen Borrego y Belén Esteban después de algunas declaraciones que no gustaron a ambas.

Su enfrentamiento con la primera vino después de unas respuestas en que afirmaba que tanto él como Terelu Campos habían criticado a Carmen Borrego mientras una segunda pregunta, sacaba a la luz que junto con Alejandra Rubio, se referían a Borrego con algún que otro mote. Esto, no hizo ni pizca de gracia a la menor de las Campos que no dudo en atacar a Matamoros por las burlas hacia su persona: "Eres insoportable", le recriminó mientras le tachaba de acomplejado por su vida sexual.

Sin embargo, Kiko también tuvo su momento de tensión con Belén Esteban por la hija de la colaboradora. La de Paracuellos fue la primera en prender la chispa al asegurar que estaba deseando que el colaborador aclarase porque su novia Marta López aseguraba que no quería hablar pero siempre acababa haciéndolo. Una simple frase que fue suficiente para que el ex de Makoke respondiera con contundencia: "Eso es como si te digo que hablas tú de tu hija".

Este ataque no sentó nada bien a la ganadora de 'GH VIP 3', que estalló contra él: "Mi hija no se pone en photocalls como la tuya porque no es famosa. De mi hija, mu", sentenciaba la que fuera pareja de Jesulín de Ubrique. De este modo, Belén dio por zanjado el tema y la discusión, asegurando que "llevo mucho esta semana, y tragado".

Pero eso no fue todo, pues hubo un momento que captó especialmente la atención de los espectadores. Durante su polígrafo, hubo un breve instante en que a Matamoros le cayó algo de la nariz que fue objeto de polémica en las redes sociales. Mientras unos aseguraban que podría tratarse de los restos de algún tipo de sustancia, otros opinaban que simplemente era un moco que se desprendió de su fosa nasal.