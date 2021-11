Fernando Alonso tuvo presente de una manera metafórica en el restaurante de 'First Dates' gracias a Paloma. Esta jubilada zaragozana de 47 años confesó que el piloto y doble campeón del Fórmula 1 era su prototipo ideal de chico durante sus primeros minutos en la barra: "Es único, tiene una personalidad muy seria, pero cuando sonríe se cae el mundo. Tiene magia".

"Busco un hombre que sobre todo que sea fiel y que le encanten los animales, es prioritario, tengo tres y son mi vida", le dijo Paloma a Carlos Sobera después de que le preguntase por los requisitos qué tipo de persona buscaba en sus primeros minutos de su visita al programa.

Instantes después de su llegada, Paloma supo que iba a conocer a José, un mecánico de ascensores barcelonés de 51 años, que entró al local asegurando que antes se tomaba la vida de manera más disciplinada: "Pero desde que me dio el infarto, me he dado cuenta de que se te puede escapar en un segundo y hay que disfrutar cada minuto de ella".

Una vez sentados en la mesa, lo cierto es que ambos aprovecharon la velada para conocerse más y mejor, encontrando importante diferencias. De hecho, ambos chocaron en el tema de los animales y los perros, uno de los más importantes para Paloma. "Mi ex dejaba que los perros que teníamos durmieran dentro de casa, pero no, ellos tenían su sitio y no era dentro. Considero que tener un perro en un piso es una tortura para el animal porque tiene que correr y estar libre", señaló José.

"No entiendes de perros. Es más, sinceramente, antes tendría a un perro en casa que a un hombre", le respondió Paloma a José, añadiendo que vivía en su piso con sus tres perras.

En los últimos minutos de la cita, el asunto de los animales fue trascendental en 'La decisión final' de ambos, ya que ninguno de los quiso tener una segunda cita con el otro. "No es mi tipo y el tema de los perros es algo sagrado", explicó Paloma antes de marcharse del restaurante de 'First Dates'.