Marina fue una de las grandes protagonistas de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones', que Telecinco emitió a principios de año con un gran éxito de audiencia. Su ruptura con su novio Jesús y su romance con Isaac El Lobo le llevó a convertirse en uno de los principales reclamos del programa y en toda una estrella en redes sociales.

Sin embargo, cuando aún no se ha cumplido un año de su salto a la fama, Marina ha anunciado a sus seguidores en Instagram que dejará de participar en televisión. "Llevo un año donde en mi vida han pasado millones de cosas, cambios bruscos y acontecimientos los cuales no he tenido tiempo de gestionar", comienza escribiendo en su perfil de la red social

En el comunicado, Marina responde a aquellos que le han preguntado por qué había dejado su canal de Mtmad: "He estado muchos meses en depresión, sin apenas salir de casa porque mi cabeza y el mundo que me rodeaba me estaban sobrepasando. Nunca pensé decir esto puesto que siempre, desde que empecé, pensé que todo lo iba a sobrellevar genial. Pero no ha sido así".

Marina participó en 'La última tentación', la edición 'all stars' del reality y, además, participó en los debates del programa. Ahora, tras una semana alejada de las cámaras, afirma sentirse mejor: "Puedo decir que a día de hoy he recuperado lo que un día perdí, y estoy feliz y con ganas de vivir una vida apartada de todo esto. Necesito tiempo, mi salud va por encima de la fama, el dinero y la televisión".