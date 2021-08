El exchofer de Isabel Pantoja, Jesús González, ha desmentido esta tarde toda declaración emitida por Sandra Crespo, exconcursante de 'Gran Hermano 6', en la tarde del sábado 14 de agosto en 'Viva la Vida', referente a la posibilidad inexistente de ponerse en contacto con ellos desde que se los entregó a su padre. En el mismo programa, y a través de llamada telefónica, el padre de los tres hijos de su anterior matrimonio con la francesa niega haber cometido violencia vicaria y asegura que nadie, ni ella ni la abuela de los pequeños, ha levantado el teléfono en los últimos 15 días que sus hijos han estado con él. Tampoco han acudido a visitarles, viviendo "a escasos 100 metros", en la localidad levantina de Benidorm (Alicante).

La historia, que da un giro de 180 grados con este nuevo capítulo, y del que González se desliga completamente como culpable tirando por tierra cada una de sus palabras, ahora señala a la exparticipante y deja en evidencia su versión. Crespo anunciaba el pasado 14 de agosto el citado programa que su expareja no le permitía establecer contacto telefónico con sus tres hijos -Aaliyah, Yahëlle y Shyloh-, lo cual el exempleado de la tonadillera ha desmentido, afirmando que Sandra no cuenta las cosas como son y revelando que no se ha puesto todavía en contacto con los menores, lamentando su aparición en los medios de comunicación para denunciar una situación que ella misma puede solucionar accediendo a una de las dos líneas que le proporcionan acceso telefónico a sus hijos: "No puede llamar a mi teléfono pero puede tener contacto con otros teléfonos".

Jesús González ha reiterado en varias ocasiones que Sandra Crespo sí puede llamar a sus hijos, pero asume que la audiencia ha de comprender que ellos mismos no se pongan en contacto con su madre debido a su corta edad, pese a que sí cuentan con un teléfono al que Sandra puede acceder para hablar con ellos. "Me parece vergonzoso, un horror. Llevo once años intentando protegerles de todo esto, de su propia madre", desvelaba Jesús ante Toñi Moreno y el resto de colaboradores del espacio. "No perdono que haga pasar a mis hijos por esta vergüenza", le recriminaba en directo. "Me parece sorprendente todo lo que está montando".

Recientemente, y antes de acudir por videollamada a su entrevista para la producción de Cuarzo Producciones, Crespo había alzado la voz en redes sociales, a través de su perfil de Instagram, para denunciar lo ocurrido: "Llevo desde el día 1 [de agosto] sin saber nada de mis hijos, y veo que voy a estar el mes entero sin saber de ellos. Llamo y nadie me coge el teléfono, hasta me ha bloqueado las llamadas. Si alguien los ha visto, que se ponga en contacto conmigo, esto ya no es sostenible... Necesito saber de ellos, por favor, necesito ayuda!!!".

Además, Sandra Crespo volvió a aprovechar su aparición ante las pantallas de los espectadores de Mediaset, con la ayuda de Toñi Moreno e Isabel Rábago, entre otros colaboradores, para solicitar que cualquiera que supiera de su paradero se lo hiciera saber lo antes posible. Por otro lado, aseguró que la actual pareja de su ex compañero sentimental también tenía mucho que ver en todo esto, asumiendo que no hacía nada por evitar la situación y permitir que pudiera conocer en qué estado se encuentran: "Esta chica es otro monstruo".

Por su parte, Jesús González ha querido dejar claro en todo momento que realmente es él quién protege a sus hijos de su madre: "No tenéis idea del horror que vivo por su culpa. Yo soy la víctima, la persona maltratada, la que ha sufrido un acoso y derribo y a quien le han hecho la vida imposible. Me separé hace doce años y tengo derecho a ser feliz, ¿es mucho pedir que nos dejen en paz? No tenéis ni idea de quien es esta persona". "Me separé de Sandra para que mis hijos sean felices y veo que aun así me están jodiendo la vida", añadía, como parte de su testimonio, pese a que Crespo reveló haber interpuesto más de 20 denuncias contra el padre de sus hijos por amenazas e injurias.