La entrevista que Ibai Llanos le ha hecho a Leo Messi tras convertirse en el nuevo jugador del París Saint-Germain ha generado controversia entre la prensa deportiva. Tras conocerse que se iba a realizar esta conversación, Juanma Castaño ha publicado un polémico tuit en el que reflejaba su opinión sobre este asunto: "Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera".

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) 11 de agosto de 2021

Después de la emisión de la conversación en Twitch, Ibai Llano contestó al tuit de Castaño en su cuenta de Twitter sin aludirle personalmente: "Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento".

El tuit de Ibai Llano no zanjó el tema, ya que, posteriormente, Juanma Castaño quiso aclarar el sentido de la primera publicación que hizo en sus redes sociales al respecto después del aluvión de críticas que recibió: "Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer".

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi — Juanma Castaño (@juanmacastano) 11 de agosto de 2021

Para ser más exactos, Leo Messi y el influencer estuvieron 10 minutos charlando dentro del parisino estadio del Parque de los Príncipes, algo que dista bastante de lo acontecido en la presentación oficial, en la que los medios de comunicación acreditados solo han tenido la oportunidad de hacerle tres únicas preguntas al futbolista.

Esta conversación que Ibai Llanos ha tenido con Messi se produce después de que haya sido uno de las voces de Eurosport en su cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La cadena de Discovery fichó al streamer para comentar los partidos de Baloncesto de la cita deportiva, además de realizar su particular análisis y comentar toda la actualidad de la competición.