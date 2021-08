'Socialité' se trasladó este fin de semana hasta Navalacruz, el pueblo de Iker Casillas, con el objetivo de averiguar nuevos detalles sobre su ruptura con Sara Carbonero. La reportera Silvia Álamo y su compañero Alejandro se toparon con el portero, que se cabreó con ambos al darse cuenta de que llevaban la cámara apuntando hacia el suelo debido a la presencia de menores.

"¿Me estáis preguntando con la cámara encendida?". "Si me haces siete preguntas seguidas me mosquea bastante. Tonto no soy", se quejó el futbolista, que visiblemente enfadado, comenzó a emitir un directo en Instagram enfocando al equipo del programa.

Pero el asunto no se quedó ahí, ya que varios vecinos del pueblo se pusieron de parte de Casillas e increparon al equipo, llegando incluso a lanzarles una bandeja de un bar. Además, un hombre alentó a un conductor a que atropellara a la reportera mientras se encontraba haciendo su trabajo. "¡Llévatela por delante", se escuchó decirle.

Casillas grabó la escena con su móvil y no intervino "en ningún momento" para que el acoso frenara. "Se reía de nosotros", relató la reportera.

"Mi compañera tuvo que soportar insultos mientras Iker disfrutaba grabando este vídeo que subió a redes sociales", expresó María Patiño en solidaridad con la trabajadora, que añadía: "Fue muy desagradable, iban a por nosotros. Tuvimos que irnos corriendo. Cuando me monté en el coche rompí a llorar por la tensión vivida".