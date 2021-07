'Socialité' ha vivido un tenso encuentro con Iker Casillas. Un equipo del formato de Telecinco, que intentó charlar con el portero en su pueblo, acabó cara a cara con él después de intentar entrevistarlo y que les pidiera que lo dejaran en paz.

En las imágenes mostradas por el programa se puede observar como una reportera se acerca al futbolista con una cámara que enfoca al suelo por la presencia de niños para hacerle varias preguntas: "¿Me estáis preguntando con la cámara encendida?", les dice al percatarse de lo que ocurre.

La periodista le plantea varias dudas: "¿Tienes pensado quedarte un tiempo en el pueblo?". El portero acaba impacientándose: "¿Por qué tantas preguntas? No me fío un pelo". La reportera le explica por qué se han acercado a entrevistarlo: "Estamos haciendo un reportaje". Sin embargo, Casillas advierte de que no quiere que le persigan más: "Si me haces siete preguntas seguidas me mosquea bastante. Tonto no soy. No hagas tantas preguntas seguidas".

El equipo del programa decide alejarse, pero siguen grabándolo desde la distancia. Cuando se da cuenta de que están todavía a su alrededor se acerca a ellos mostrándose visiblemente enfadado: "Escucha, ¿me estáis tomando el pelo? Todo lo que estáis grabando me toca tres cojones", les expresa.

Iker cargo contra el cámara: "¿Cuántos años tienes tú?". Cuando le responde que 30, él vuelve a la carga: "Yo cuarenta, te saco un poco". "Me da igual que me estéis grabando. Dejadme tranquilo", sentencia.

El programa presentado por María Patiño mostró más imágenes de un nuevo día en el que el equipo vuelve a acercarse al exmarido de Sara Carbonero. En esta ocasión no consiguen ninguna respuesta porque les explica que se encuentra afónico. Finalmente, tras no conformarse con irse sin declaraciones, el equipo de Telecinco insiste hasta que los vecinos les increpan.