Verónica Echegui ha visitado el programa 'Este es el mood' que presenta Amarna Miller en el canal de YouTube de Badoo. La actriz, que acudía a una entrega dedicada al "placer femenino" ha acabado hablado de un asunto dramático que marcó su vida. Echegui ha confesado que "a parte de múltiples situaciones de acoso, de violencia de muy diferentes tipos", también ha vivido "dos agresiones sexuales en mi adolescencia".

La intérprete, que estrena la película 'Donde caben dos', se decidía a compartirlo: "Si no lo hablamos, se queda estancado en aguas podridas". Echegui ha querido "naturalizar mi sufrimiento y lo que para mí fue aquello", ya que "no hice nada malo". Echegui afirmaba que no estaba "en un buen momento" y que ocurrió en los "escenarios en los que los depredadores sexuales aprovechan para utilizar tu miseria y abusar de ti, que es lo que me ocurrió"

La actriz habla de ello en el cortometraje 'Tótem loba', que ha escritio y dirigido ella misma, recreando un episodio que vivió con 16 años: "Mi intención es hablar de esa violencia, empezar a hablarle a la gente joven y a esas chavalas de 13, 14 y 15 años que comienzan a salir por la noche, de que hay una realidad que existe y está ahí. A mí me gustaría que con 13 años me hubieran dicho: 'mira, cariño, la vida es maravillosa, pero hay mucha oscuridad también y hay situaciones que te puedes encontrar muy jodidas'".

"Fui a unas fiestas de un pueblo, me lo estaba pasando increíble y descubro que la tradición de vestirse de lobos y perseguir a las chicas para cazarlas se lleva haciendo todos los años", relataba la madrileña. "Ya no es qué hacen contigo cuando qué, es que todo el proceso es una mierda", explica Echegui, que añade: "Me encontré en un baño encerrada con ellos llamando a la puerta y yo liándome a hostias porque dije: 'no me van a coger, no quiero jugar a esto'".