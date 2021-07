Continúan produciéndose reacciones al fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame'. Después de que Rosa Benito apuntara el miércoles que "todos tienen derecho a trabajar", el programa de Jorge Javier Vázquez interpretó que se refería a los posibles vetos que podría imponer la hija de Rocío Jurado. Nada más lejos de la realidad, según ha querido dejar claro esta mañana la colaboradora de 'Ya es mediodía'.

Tras el revuelo causado, Rosa Benito ha asegurado que su frase no estaba dirigida a Rocío Carrasco: "Cuando dije lo del trabajo, no se lo dije a Rocío. No lo dije por mí, yo estoy muy feliz y contenta en otra productora". "Lo dije porque se meten con Rosario Mohedano, por ejemplo, que es una persona que tiene derecho a trabajar. En ese programa la han machado diariamente", ha apuntado la excuñada de Rocío Jurado, revelando de esta forma su enfado con 'Sálvame' por el trato que le ha dado a su hija durante años.

El cabreo de Rosa ha ido en aumento y ha afeado los desplantes del programa hacia su hija: "Han ido a sus conciertos haciendo que la gente hable fatal de ella. A Rosario Mohedano, que es una madre que muere por sus hijos, no la han dejado ser lo que es ella, una artista muy grande". "La han machacado diariamente. No hubo una tarde que no la machacaran", ha insistido la tertuliana.

Este sería, por tanto, el motivo por el que pronunció la frase que tanto revuelo causó: "Aquí tienen que trabajar todos, no solo Rocío Carrasco y todo lo que hay ahí dentro. La han machacado durante años, han pisoteado un cartel, se han reído". "Eso lo he vivido yo. Ahora que me machaquen, ya no me importa. Ya bastante he sufrido", ha añadido durante su monólogo en 'Ya es mediodía'. "Que trabajen todos. Rosario Mohedano, Rocío Carrasco y la madre que los parió. Que no me busquen, que me pueden encontrar", zanjaba.

La propia Rosario Mohedano reaccionaba tras la emisión de 'Ya es mediodía' al contundente alegato de su madre. "¡Bravo mamá! Y te has quedado corta de todo lo que son capaces de hacer", ha subrayado la cantante.