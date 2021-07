'Masterchef' ya tiene a los finalistas de su novena edición. Meri, Fran, Arnau y María pelearán este próximo martes por alzarse con la victoria durante la gran final del talent culinario después de que Ofelia tuviese que abandonar las cocinas con un plato con elaboraciones de manzanas que no llegó a convencer al jurado. "El emplatado está bien, pero lo peor es el sabor plano que tiene la manzana", valoró Samantha.

A solo un paso de la gran final, @OfeliaMChef9 cuelga el delantal y se despide de su sueño. Te queremos y siempre formarás parte de la familia #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/jqO3XeZrKe — MasterChef (@MasterChef_es) 6 de julio de 2021

"Solo tengo gratitud. Estoy contentísima. Sois un equipo que no solo os une una pasión. Os conecta un amor y un cariño. Yo me lo llevo, y eso no me lo puede quitar nadie. Es más, a mí me daba igual ganar. Lo que no quería es que se terminase", dice Ofelia, añadiendo que cuando las cosas se hacen desde el corazón siempre se gana: "La persona que piense que en 'Masterchef' gana solo uno que se levante del sofá y apague la tele porque no tiene ni idea".

La próxima semana, los cuatro finalistas se enfrentarán a dos pruebas para conseguir una de las dos plazas para el gran duelo final, prueba en la que Dabiz Muñoz ayudará al jurado de 'Masterchef' a elegir al ganador/a de la novena edición.