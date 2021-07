Telecinco se guardaba un as bajo la manga para intentar torpedear el estreno de 'Tierra amarga' en Antena 3, que a pesar de todo, desembarcó en la franja que ocupaba 'Ahora caigo' con un prometedor 13,8% y más de 1,2 millones de espectadores. Este lunes, la cadena de Mediaset anunció el fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame', que dedicó prácticamente la totalidad de su emisión a teorizar sobre el papel que desempeñará la hija de Rocío Jurado en el programa. Pero además, Jorge Javier Vázquez también sacó tiempo para pronunciarse sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad política.

El presentador no ocultó su asombro por unas polémicas declaraciones que concedió Toni Cantó en 2019 y que ahora se han viralizado. En ellas aseguraba que lleva años sin trabajar en Catalunya porque, según él, no puede hacer "teatro en español". Después de que rostros como Dani Rovira, Ana Morgade o Pepón Nieto dejaran en evidencia al ex de Ciudadanos, Jorge Javier hizo lo propio desde su programa: "Me extraña que diga que no actúa en Catalunya porque no hay teatro en español. Cuando yo voy a Barcelona, la función la hago en castellano". "Muy bien, Jorge", apuntó Laura Fa para apoyar a su compañero.

"¿Pero qué tontada es esa, Toni Cantó? Es una bobada como la copa de un pino", insistió Jorge Javier, dejando claro que en la región se pueden disfrutar de obras tanto en castellano como en catalán. "¿Y cómo se atreve a decir eso sabiendo que no es verdad?", preguntó Rafa Mora, a lo que Laura Fa respondió con contundencia: "Porque es un ignorante".

Jorge Javier y Sonsoles Ónega, a favor de los indultos

Más adelante, el conductor de 'Sálvame' bromeó con el fichaje de Rocío Carrasco: "A lo mejor viene a hablar de los indultos". Y aprovechando que Sonsoles Ónega estaba en plató, quiso conocer su opinión sobre este asunto. "Yo estoy a favor. Creo que es constitucional, previsto en la ley. Frente a los indultos no hay otra alternativa", manifestó la presentadora de 'Ya es mediodía'.

"Yo también estoy a favor de los indultos, me parece que es la única manera de avanzar", admitió Jorge Javier antes de concluir: "Al final, la gente que está en contra de los indultos, como Aznar, demuestra muy poca calidad cristiana y muy poca compasión. Es como condenar ya a la gente, los condenan al castigo eterno".