'La resistencia' volverá la próxima temporada sin uno de sus rostros habituales. El cómico Jaime Caravaca ha anunciado a través de sus redes sociales que ha sido despedido del programa que conduce David Broncano en Movistar. El murciano, que era el encargado de realizar el pre-show del espacio junto a Grison, ha lamentado en un texto y un vídeo su adiós al programa.

"Adiós, resistentes. Dejarse la piel a diario por algo cada día, no siempre es suficiente. He sido despedido de La Resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor", escribía en la publicación de Instagram.

Ya en el clip, Caravaca explicaba: "Esta semana he sido despedido, me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia en el que he estado cuatro años". "Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo. Simplemente, quería agradecer a todo el mundo que, durante estos cuatro años, me ha acompañado, con todo el apoyo que eso conlleva", expresaba.

"Es el momento de iniciar otros caminos, decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto. Solamente, seguir adelante y como digo agradecer todo lo que me llevo de ese tiempo. Hay lugares donde no puedes crecer más y hay que tomar otras vías. Nos seguiremos viendo pronto", concluía su mensaje el humorista.