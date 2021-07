María Patiño abandonó 'Socialité' este fin de semana muy enfadada con sus compañeros. La presentadora estalló después de escuchar las acusaciones contra ella en las que se decían que podría haber solicitado diferentes productos a diferentes compañías que nunca llegó a promocionar en redes sociales.

La colaboradora de 'Sálvame' fue sorprendida con esta noticia sin esperar que el primer nombre que aparecería en la lista de famosos en esta situación fuese el suyo: "¿Y quién ha dicho eso? Quiero el nombre de la marca. Me lo tenéis que dar. Te digo que eso es falso. Yo nunca he llamado pidiendo nada. Me voy a cabrear", lanzó a sus compañeros de programa antes de irse a publicidad.

Una vez finalizó la pausa, el programa explicó lo que había ocurrido mientras no estaban en antena: "María se ha enfadado muchísimo, se ha ido corriendo del plató diciendo que esto va en contra de su filosofía. Está muy enfadada con el equipo pero especialmente con el director. Ha dicho que el equipo no se le va a pagar nada, que va a ser ella la que se va a pagar los bolis, los taxis, las libretas, todos". "Te queremos dar ánimos, no te enfades", le dijeron para calmar la situación.

Poco después el formato de Telecinco emitió un mensaje de una compañía que había enviado productos a la periodista: "Se lo mandamos, cuesta dinero, es artesanal, llevaba muchas horas de trabajo. Creemos que se ha aprovechado un poco de nosotras. Entiendo que no era una colaboración pagada pero si te comprometes se tiene que cumplir. En el momento sentimos un poco de decepción con ella". Patiño prefirió no contestar a las acusaciones: "No voy a decir absolutamente nada", zanjó.