Joaquín Prat ha protagonizado una tensa conversación con Rocío Flores sobre el conflicto que mantienen vigente sus padres. Mientras se comentando las novedades de Olga Moreno en la isla, se acabó tratando la disputa familiar, un tema de máxima actualidad tras el documental de Rocío Carrasco.

‘El programa del verano’ quiso tratar la frase que le dedicó Antonio David Flores a su pareja en un escrito enviado a ‘Supervivientes’ con una indirecta a Carrasco: "A ti te sobra lo que otras nunca han tenido", expresó haciendo referencia a la famosa frase de "No tiene coño".

Joaquín Prat quiso arremeter contra el excolaborador de Telecinco: "La frase que escribe Antonio David a su mujer no le beneficia porque sigue ahondando en todo aquello que ha defendido tu madre, lo que ha sufrido por parte de tu padre a lo largo de 20 años".

Rocío Flores se quedó suspirando unos segundos sin dar respuesta y el presentador quiso apoyar a Rocío Carrasco y recalcar la importancia de sus declaraciones: "Tu madre ha dicho una serie de cosas sobre tu padre, ha aportado pruebas, en mi opinión algunas respecto a determinadas cosas muy contundentes, sobre una actitud de tu padre para con ella durante estos años y me da la sensación que tu padre sigue erre que erre...".

Al escucharlo, la colaboradora cargó contra de nuevo contra su madre: "No podemos olvidar que la persona que dice que 'no tiene lo que no tiene' es Rocío Carrasco y no Antonio David Flores". "No entiendo, como hija, esa frase, no quiero imaginar cómo la tiene que entender él, como marido... ¿Para qué lo hizo? ¿Para reírse de ella? Pues entiendo que diga 'Si os vais a reír de ella, ahora me rio yo'", puntualizó.