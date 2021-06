Vicente Vallés volvió a dar cera al gobierno después de que este martes el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara los indultos a los políticos independentistas condenados por el procés. El conductor de 'Antena 3 Noticias' lanzaba un nuevo análisis desgranando las declaraciones del Ejecutivo.

Aunque desde el Gobierno defienden que esta puede ser una manera de reconducir las relaciones con Cataluña tras años de enorme tensión, una parte de la opinión pública se ha mostrado en contra por puntos como los que definió Vallés en su informativo.

"Han reconocido, por ejemplo, que no tienen una propuesta concreta que hacer a los independentistas porque dicen que este no es el momento. Sí aseguran que están convencidos de que los independentistas no volverán a hacer lo que hicieron. No cierran la puerta de la negociación a Oriol Junqueras porque lo consideran un líder relevante", comenzaba expresando el presentador.

"Y luego han dado un detalle interesante, porque los portavoces del Gobierno han tenido mucho interés en decir que ha habido una enorme unanimidad. Así lo han dicho", expresaba el periodista que sacaba los colores al Gobierno: "Por un lado la unanimidad no admite grados, una decisión no puede ser muy unánime o poco unánime. Una decisión es unánime o es mayoritaria. Más allá de este detalle, lo difícil es encontrar precedentes en los que un Gobierno hable sobre el grado de acuerdo en una decisión así, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado".