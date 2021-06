El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pasado un día con un equipo de 'El programa de Ana Rosa' para mostrar cómo es su jornada laboral. El político del PP recibió al periodista Álvaro López a primera hora de la mañana a las puertas de su apartamento, ubicado cerca del estadio Bernabéu. "Vivo en el mismo barrio donde he vivido toda mi vida", explicó ante las cámaras.

Durante el reportaje, Almeida llevó en moto al redactor y confesó que alguna vez ha hecho "alguna triquiñuela" con su vehículo: "El otro día, no lo niego. ¡Menos mal que no había Policía Municipal!". La primera parada fue el Palacio de Cibeles. Allí presentó a su entrenador personal y enseñó el interior de su despacho; además, desveló el ritual que sigue cuando se pone nervioso: "Cojo un balón y me pongo a caminar de un lado a otro".

Uno de los momentos más incómodos de la grabación se produjo en la calle, después de que un hombre gritara desde el interior de su coche: "¡Corrupto!". Almeida esquivó este ataque como pudo y sin darle mayor importancia: "A veces te dicen alguna cosa desagradable". "Estaba deseando que alguno me llamara 'corrupto' o 'cara polla' para recuperar la esencia inicial", bromeó.

Después de que el alcalde atendiera algunos compromisos que figuraban en su agenda, el reportero de Telecinco le leyó algunos titulares sobre las imputaciones de rostros del PP como Cifuentes o Esperanza Aguirre. "Lejos de la presunción de inocencia, ¿no siente un poco de pena?", le preguntó. "Por supuesto que no me gusta. No soy hipócrita y no le digo a la gente que ni me va ni me viene", se limitó a responder Almeida

A última hora de la tarde, mientras tomaba algo en la terraza de un bar, el protagonista del reportaje confesó qué es lo que le gusta de la izquierda: "Suelen conectar mejor con la gente". En cuanto al terreno sentimental, reconoció que prefiere ligar siguiendo "el método tradicional" en lugar de utilizar aplicaciones como Tinder. Almeida, que fue tentado para participar en 'First dates', se tomó con humor el interés que suscita su vida amorosa. "He despertado un interés en las mujeres que no suponía que tuviera", aseguró.