Terelu Campos ha querido hablar de su relación con Emma García como compañeras en ‘Viva la vida’. Ambas comparten programa desde la incorporación de la colaboradora y esta semana ha mostrado su postura sobre la conductora del magacín de fin de semana y de los rumores que le habían llegado cuando aún no se conocían.

Terelu, en su blog de Lecturas, ha hablado del momento en el que le propusieron trabajar en el formato de Telecinco: "Tuve ilusión ante la propuesta de Cuarzo", "Afortunadamente, entré de la mano de mi amigo del alma, Raúl Prieto, al que amo con locura y que me conoce hace muchos años", añade.

La tertuliana ha opinado sobre la presentadora vasca y los comentarios que había escuchado sobre ella antes de empezar a ser compañeras: "Oí en los pasillos que era una persona complicada para trabajar, que había que tener cuidado, que le molestaba no sé qué... Os lo diría con pelos y señales, pero no lo recuerdo todo", ha comentado.

Antes de finalizar, la hija mayor de María Teresa Campos ha lanzado un mensaje a favor de la comunicadora y ha demostrado que no se creyó estos rumores: "Tuve en cuenta que esos comentarios también los habían hecho de mí a lo largo de muchos años y no eran ciertos". "Me encanta la complicidad que tenemos con una sola mirada. Me siento reflejada en ella en muchas cosas", ha detallado para demostrar el cariño que se tienen en la actualidad y la amistad que han creado.