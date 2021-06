Olga Moreno vuelve a estar en el foco mediático por sus últimas declaraciones en 'Supervivientes', las cuales han sido interpretadas por muchos espectadores como una nueva provocación a Rocío Carrasco. "Cuando salga de aquí quiero bautizar al niño (David Flores) y a Lola. Me apetece mogollón bautizarlo", confesó la participante en una conversación con Lara Sajen.

Estas palabras han dado mucho que hablar y han sido analizadas por 'El programa de Ana Rosa', donde esta mañana ha acudido Rocío Flores. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco ha protagonizado un momento cargado de tensión con Joaquín Prat después de que este compartiera su opinión sobre las declaraciones de Olga.

"Decir que quiere bautizar al niño y dar el nombre de todos los padrinos me parece profundamente irresponsable", aseguró el copresentador del magacín matinal. En ese instante, el rostro de la colaboradora cambió por completo y le lanzó una pregunta: "¿Por qué?".

"Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?", replicó Prat. Un punto de vista que, como era de esperar, Rocío no comparte en absoluto: "Te recuerdo que me bauticé con 15 años y mi madre no apareció". "Ella lo sabía, no debería decirlo pero lo digo porque estoy cansada de declaraciones de ese tipo", apuntó.

Rocío añadió que será su hermano quien decida si quiere bautizarse: "Siempre hemos sido personas religiosas. Los padrinos estaban estipulados desde que éramos pequeños, estoy cansada de que se recalque siempre lo mismo. Me bauticé con 15 años y mi madre no apareció". "¿David quiere que en el bautizo esté su madre?", preguntó el periodista, algo que ella no supo responder con certeza: "Imagino que sí".