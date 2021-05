El anuncio del Ministerio de Sanidad de las cuatro muertes por trombos tras inyección de la vacuna de AstraZeneca y la posibilidad de completar la pauta con Pzifer para las personas que recibieron este antídoto en primera dosis también han sido temas destacados en 'El programa de Ana Rosa'. La presentadora habló este viernes con Margarita del Val, investigadora del CSIC, que se mostró tajante cuando le preguntaron sobre estas cuestiones: "La autoridad emana de la EMA, en el prospecto de la vacuna de AstraZeneca recomienda la segunda dosis de AstraZeneca".

La viróloga, sobre AstraZeneca y los casos de trombos: "Las personas que han recibido las dos dosis la incidencia es cinco veces menor que solo con una" #AR28M

"Yo no me siento con autoridad moral para recomendar a la gente que se ponga segunda dosis de Pfizer después de la primera de AstraZeneca sin tener datos de seguridad comparables", aseguró del Val, haciendo también alusión a los estudios que se han realizado sobre la combinación de ambas vacunas y sobre la pauta completa con AstraZeneca.

Por otro lado, la viróloga también se mostró clara y contundente cuando Ana Rosa le preguntó instantes después si no "hubiera sido más lógico que te pidieran el consentimiento para mezclara vacunas": "Sí".

"No hay que extender lo de elegir qué vacuna me pongo... porque están poniendo la decisión en manos de personas que no tienen toda la información. Quien la tiene es la EMA. No nos pueden poner ese peso de elegir porque eso distorsiona las campañas de vacunación", añadió Margarita del Val durante su intervención en el programa matinal de Telecinco

Además, la periodista también quiso preguntarle a la investigadora qué cree que puede pensar las personas cuando leen los titulares de las cuatro muertes por trombos tras la inyección de las dosis de AstraZeneca: "Miedo, claramente. Ese es un problema importante. Hay que hacer transparencia y explicar que eso puede ocurrir y no ocultarlo, pero más allá de eso, de lo que tenemos que tener miedo, no es de las vacunas, sino de la Covid".