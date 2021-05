Si Rocío Carrasco ha tratado de poner fin a la versión que Antonio David ha dado de ella en televisión durante estos veinte años, este jueves también ha cargado contra la que hemos visto por parte de su hija en los platós de televisión desde el 2019.

Sobre los planes de Rocío Flores de ser madre, tal y como dijo en Honduras, Rocío Carrasco ha asegurado que: "A lo mejor ese día si llega ella es consciente de lo que una madre es capaz de hacer por un hijo y lo que significa ser madre. A lo mejor llega ese día a esa conclusión y entiende el significado de ser madre. Ella no se parece en nada a mí".

En cuanto a por qué cuando habla del día en el que le pegó una paliza a su madre, Rocío Carrasco no encuentra ninguna explicación: "No lo sé, habría que preguntárselo a ella, pero quizás sea porque tiene esa escuela de poder hacer como que eso no ha sucedido".

Rocío Carrasco no podía mirar las imágenes de su hija en 'Supervivientes' y asegura que nada de lo que dijo allí era real: "No puedo verlo, no me hace bien porque sé que no es real, muy a mi pesar, no es real esa reacción, de repente cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a supervivientes su madre soy yo. Efectivamente, llevaba siete años sin saber nada de ella, siete años en los que no ha tenido ningún tipo de preocupación sabiendo como estaba y todo lo que había pasado, por eso no lo veo, no es real".

En cuando a la versión que han dado padre e hija sobre que Rocío Carrasco le dijo por teléfono que no volviese a llamar, la protagonista ha asegurado que: "El 3 de diciembre de 2020 me ha llamado, solo una vez, no le cogí el teléfono porque esa llamada se produce creo que muy pocos días después de que a la mujer de su padre le llegara la denuncia penal por la revelación de secretos y esa llamada era para algo de eso, no era para nada bueno".

Cuando ha visto las imágenes en las que su hija pide un mensaje de su madre, Rocío Carrasco no da crédito: "Eso que dice que siente ahí, ¿se ha dado cuenta en Honduras? no tiene sentido y no hay verdad, una persona que siente eso, ese llanto de verdad, esa necesidad falsa que quiere mostrar, en el momento en el que Jorge le dice que qué me diría, yo sé lo que le diría a la mía. Yo no voy a decirle nada públicamente, no tengo nada que decirle, eso que hemos visto tanto tiempo no es real, hay unos intereses creados y esa imagen no es cierta".

No se cree la preocupación que su hija tenía en el concurso por ella porque durante todo el tiempo que ha estado separada de ella, nunca ha intentado saber de ella sabiendo la situación tan delicada por la que estaba pasando: "Mi hija fue a Supervivientes con un guion organizado por su padre. Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado. Eso de que las madres son las que se tienen que preocupar por los hijos, no, no señores, yo me he preocupado por mi madre cuando estaba enferma".