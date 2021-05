Melyssa no está pasando por sus mejores días en su participación en 'Supervivientes 2021'. La exparticipante de 'MYHYV' y 'La isla de las tentaciones 2' tuvo que ser evacuada por los servicios médicos después de que tuviese dolores en el abdomen y malestar general: "Hasta el agua me da ganas de vomitar, no me puede estar pasando esto. No puedo estar en pie".

Para tranquilizar a los fans de la influencer y del reality, Sobera conectó en directo con Melyssa, que explicó que su salud no había mejorado desde su llegada a la Cabaña Presidencial: "He pasado mala noche. He intentado comer un poco de arroz, pero tengo el estómago cerrado. Todo lo que expulsa mi cuerpo no lo estoy recuperando bien".

Instantes después de su intervención, Carlos Sobera leyó el parte médico de Melyssa, que sufre "un cuadro de gastroenteritis aguda". "Para evitar que te deshidrates, observarán tu evolución a ver cómo respondes al tratamiento médico. Debes quedarte en observación al menos una noche con una dieta estricta de pescado y arroz para poder tomarte la medicación", le dijo el presentador a la influencer.

Gianmarco se salva de la expulsión

Además, entre otros contenidos, la última gala de 'Supervivientes Tierra de nadie' también se saldó con la salvación de Gianmarco. El ganador de 'El tiempo del descuento' se libró de la expulsión del próximo jueves después de ser el nominado más apoyado hasta el momento.

De este modo, Valeria, Lara Sajen y Sylvia Pantoja continúan en la lista de la nominadas. El próximo jueves, una de las tres deberá abandonar la palapa y enfrentarse en un televoto exprés contra Lola y Palito Dominguín para continuar en Playa Destierro.