Ana Rosa Quintana ha analizado este miércoles la situación en la que se encuentra Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes desde Marruecos. Además, la presentadora ha opinado sobre la gestión de Pedro Sánchez ante esta crisis migratoria que ha ocasionado una escalada de tensión entre España y el país africano.

Para la periodista de Telecinco, el presidente del Gobierno tuvo "una reacción inmediata, la que se espera de un presidente". "Para los ceutíes es tarde porque tenían poco apoyo en el primer momento, pero se reaccionó. Fue a Ceuta y mandó un mensaje contundente", ha comentado en el programa de este miércoles.

Pese a sus palabras positivas sobre la reacción de Sánchez, ha lanzado un dardo al Ejecutivo central: "Dicho esto, tendremos derecho a analizar por qué hemos llegado hasta aquí, cuáles han sido los fallos que ha tenido este Gobierno". Un Gobierno que es "muy débil", según ha indicado.

"Creo que no es momento de incendiar nada, es el momento de que todos los españoles, pensemos lo que pensemos, estemos unidos. Estamos defendiendo nuestras fronteras y nuestra integridad territorial. Eso no quiere decir que no haya una crítica porque hay muchas cosas que no se han hecho", ha subrayado.

En medio del debate sobre este asunto, Javier Ruiz le ha lanzado una pregunta a la presentadora, mostrando su desacuerdo con algunos de los términos que se están empleando: "¿Tu crees que estos chicos son soldados como se dijo ayer? ¿Crees que es una invasión?". "Esto puede ser muchas cosas, pero ni es una invasión ni son soldados", ha defendido.

"Invasión lo dijo el presidente de Ceuta, que lleva 40 años en política y 20 allí", ha respondido Ana Rosa, que ha finalizado con una reflexión sobre la economía de Marruecos: "¿Sabéis que les hemos dado 30 millones? Me parece bien si son para las fronteras, ¿pero sabéis cuánto se han gastado en los últimos tiempos? En todos los aviones, últimas tecnologías, material del ejército, satélites que ha enviado... El rey de Marruecos es una de las grandes fortunas del mundo".