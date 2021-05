Una semana después del fin del estado de alarma, 'Más vale tarde' mostró este lunes cómo se está viviendo el levantamiento de las restricciones en algunos puntos del país. Un equipo del programa se desplazó hasta Granada y captó imágenes de un macrobotellón en el que participaba un joven que se encaró a las cámaras de laSexta.

"Por la noche se produjo un macrobotellón que no van a poder ver, porque cuando nuestro compañero llegó allí a grabar, esto es lo que ocurrió", comenzó explicando Marina Valdés para dar paso al vídeo.

En las imágenes grabadas por el periodista, una de las personas que participaban en el fiesta llegó a darle un puñetazo a la cámara. "¡Que no me grabes! ¡Que no es legal venir aquí a grabar a la gente! ¡Que no vengáis aquí a grabar a la gente sin mascarilla!", le espetó al reportero.

Mamen Mendizábal no ocultó su indignación tras escuchar las palabras del joven. "¿Que no es legal?", preguntó antes de recordar que "grabar en la calle es legal en España".

"Lo que no es legal, lo que está condenado, prohibido y multado, es beber en la calle. Y, sobre todo, enfrentarse a las figuras de autoridad", apuntó la presentadora antes de concluir visiblemente enfadada: "Es una vergüenza".