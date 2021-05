La 'guerra de productora' por el documental de Rocío Carrasco se hace más visible en Telecinco. Belén Esteban se ha mostrado molesta con Ana Rosa Quintana después de que nombrase a la productora de 'Sálvame' al dar su opinión sobre la aclaración que hizo Antonio Canales de su relación de amistad con Rocío Carrasco y Fidel Albiac: "¿Cuándo dice la verdad? ¿Cuándo lo dice en la Palapa que quiere queda bien con Olga o cuando lo dice aquí que quiere quedar bien con La Fábrica de la Tele? Yo creo que las dos veces se ha hecho un lío".

"Ya sabéis que yo he trabajado con ella, la quiero y la tengo muchísimo cariño, pero ha dicho una cosa que no me ha gustado absolutamente nada. Dijo algo así como 'Canales a quién quiere contentar, ¿a Olga, a la Palapa o la gente de La Fábrica de la tele?' Pues oye, yo que soy de esa productora me ha sentado mal", aseguró la colaboradora en el programa de las tardes de Telecinco.

Instantes después, Jorge Javier Vázquez se mostró sarcástico ante lo que Belén Esteban estaba contando sobre lo ocurrido en la mañana: "¿Ana Rosa ha pronunciado La Fábrica de la Tele? ¡Entonces esto ya es la guerra! ¡Qué fuerte!".

Para ser más exactos, el pasado sábado, Antonio Canales fue entrevistado en 'Sábado Deluxe'. Entre otros asuntos, el bailaor aclaró cuál era su verdadera relación con Rocío Carrasco y Fidel Albiac tras lo que dijo en la zona de nominación de 'Supervientes 2021' junto a Olga Moreno: "No te contesté, porque preferí tirar balones fuera para protegerlos".

"Fue una mentirijilla piadosa pero han tirado de la madeja. Yo me fui sin ver el documental, a ellos nunca le ha gustado que hable de ellos y yo gano más callando que hablando. Rocío Carrasco no está diciendo ninguna mentira, la niña ha contado la pura verdad, pero yo no sabía que ella misma lo ha dicho", explicó Canales.