Anoche llegó el turno de Murcia en la aplaudida sección de La Resistencia en la que Jorge Ponce hace un comentario humorístico sobre cada una de las provincias de España. La murciana ha sido una de las últimas regiones de España que quedaban por recibir su "faltada" en el programa del Canal #0 de Movistar y, pese a que la audiencia esperaba un gran despliege de ofensas a la Región -siempre objeto de burlas-, ocurrió todo lo contrario. Y es que, tal y como recalcó el humorista, faltar a Murcia "es imposible", aunque no por buenas razones.

"No esperéis gran cosa", empezaba el colaborador de La Resistencia la sección, mientras el presentador, David Broncano, se llevaba las manos a la cara con gesto dramático al enterarse de que iba a ser Murcia la protagonista en esta ocasión. "Es imposible, no se puede, llevamos días dándole vueltas a la faltada a Murcia y no se puede", afirmó Ponce.

"Murcia nació ya faltada, es hacer un chiste de un chiste", apuntó el humorista, desatando las risas del público. "Se habla mucho de los límites del humor y aquí los tienes: Alicante, Almería...", bromeó, señalando en el mapa las localidades limítrofes con la Región. "Murcia es el casco antiguo del humor", añadió.

Para terminar, Ponce explicó que "la faltada murciana es como ir a una galería, ver que hay una escultura con forma de mierda, preguntarle al autor qué es y que te diga que es mierda. Pues eso no es una escultura, es mierda. Pues eso es Murcia".