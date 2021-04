La tertulia política de 'El Hormiguero' volvió a contar una semana más con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca, que analizaron la campaña para las elecciones de Madrid, "la más siniestra que yo he vivido" en palabras de la presentadora de laSexta. "En líneas generales han hablado muy poco de Madrid", expresó Pardo.

"En Madrid, se hayan hecho las cosas bien o mal, según quien lo mire, hay un montón de problemas, como en el resto de comunidades autónomas. Hay gente muriendo, están las colas del hambre, hay gente que no sabe qué va a ser de ellos el día de mañana cuando la pandemia se vaya suavizando y la crisis económica emerja del todo", explicó la colaboradora.

La periodista se ganó el aplauso del público con lo que dijo a continuación: "¿Cuál es el objetivo? ¿Desviar la atención, que no se hable de lo que está pasando y que el debate sea fascismo o libertad? Pues no. Vacunas, que acabe la crisis y no me toquéis las narices".

Tamara Falcó apuntó: "Tengo muchos amigos en Vox que consideran que el PP se ha diluido totalmente y que, realmente, la única opción son ellos", comentó la colaboradora. "Los de Vox creen que los del Partido Popular son demasiado flojos", apuntó Motos. "Esto ya viene de lejos, es la derechita cobarde, hay que dar caña y ellos son los que nos van a salvar", apuntó Juan del Val, que añadía.