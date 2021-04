El nombre de Josie se coló la semana pasada en 'La resistencia', con un David Broncano completamente descolocado porque, según reconoció, no sabe quién es ni a qué se dedica. Por alusiones, el famoso estilista ha respondido al presentador desde el plató de 'Zapeando', espacio en el que colabora habitualmente.

Todo ocurrió durante la visita de David Bustamante al late night de Movistar+, donde mencionó el nombre del estilista. "¿Quién es Josie? ¿Le tengo que conocer?", preguntó Broncano antes de confundirle con Yoshi, el dinosaurio verde de una famosa saga de videojuegos: "¿El de Super Mario?". Aunque el invitado intentó continuar con su intervención, el presentador insistió en que no le conocía: "No sé quien es".

Este martes, Josie respondió a Broncano desde el programa que presenta Dani Mateo en laSexta. "Ese dinosaurio tiene mucho glamour, en 1996 era lo más cotizado. Si jugabas a eso, eras alguien en esta ciudad", aseguró entre risas el colaborador, que en un principio no quiso darle demasiada importancia a este asunto: "Me hace mucha ilusión que no me conozca, la verdad".

"Me da ternura la falta de documentación", dejó caer Josie, agradecido porque su nombre apareciera en el formato de Movistar+: "Me hace mucha ilusión este momento, más allá de la publicidad que nos han hecho. Me parece lo más".

No obstante, cada vez fue elevando más el tono y quiso lanzarle un dardo a la productora de Andreu Buenafuente: "Lo peor de esto es El Terrat. Creo que me han quitado de los pastillos de la productora, ¡porque yo trabajé ahí mucho antes que tú, Broncano!". "Yo tampoco conocía ese programa (...) que llene el plató de gente que no me conozca, a ver si puede, y entonces voy", añadió.

Por otro lado, ante la duda de los colaboradores de 'Zapeando', el exconcursante de 'Masterchef Celebrity' desveló que su verdadero nombre es José: "Mis amigas de la facultad me pusieron Josie, y así me he quedado. Les mando un beso a todas". "José es muy familiar, pero me encanta que me digan Josie", reconoció.