Ayer volvió a 'La resistencia' uno de los 'grandes éxitos' del programa: Miquel Montoro, el niño mallorquín que se hizo viral con un vídeo en el que decía: "Hostia! Pilotes". El joven acudió el año pasado al programa de David Broncano y su entrevista se convirtió en el "vídeo más visto de 'La resistencia' en 2020", tal y como apuntó al público.

Nada más recibirlo, Broncano exclamó: "¡Has crecido! Has cogido un poco de cuerpo, estás más alto. Estás más guapo". El joven, un poco más crecido que el año pasado, le soltó: "De ti no puedo decir lo mismo, pero bueno", provocando las risas del público.

Miquel había acudido al programa para promocionar su debut literario, 'Uep! Mis aventuras en el campo'. En su primer libro, el mallorquín desvela su "receta estrella de Les Pilotes".

Dejando a un lado las risas, Montoro se quiso dirigir a Broncano para soltarle una pulla: "Un poquito enfadado estoy contigo". El joven no tuvo reparos en explicarle el motivo por el que estaba molesto: "Fuiste a Mallorca y no viniste a verme", desveló. Finalmente ambos se rieron. "He ido hasta dos veces, es verdad, pero te juro que no fui para no darte la chapa porque sé que en estos últimos meses te la han dado mucho", se explicó el cómico.