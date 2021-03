Verónica Forqué ha sido protagonista de un momento tan tenso como cómico en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando un reportero de 'Viva la vida' se le ha acercado a hacerle unas preguntas. La actriz iba a tomar un avión a Canarias y las cámaras la pillaron por sorpresa, un hecho ante el cual no reaccionó muy bien."No, no. No es el momento. Go away (vete)" le decía al reportero de forma molesta cuando se acercó a ella junto al cámara. El periodista quiso hacerle unas preguntas pero se mostró cortante: "No es el momento, ¿tú entiendes español?", mientras le empujaba para que se marchara. A pesar de sus malas formas iniciales, quiso justificarse diciendo que: "Me pongo así porque tengo muchos problemas con los billetes. Dejadme en paz. No me molestes".

Verónica Forqué no tiene justificante para viajar pic.twitter.com/ncIeQhJlVY — MaryGH2 (@Mary202085797) 20 de marzo de 2021

Algo más tarde y mucho más calmada, era la propia Forqué la que se acercaba al reportero para pedirle disculpas y explicarle lo que había pasado.

"Ya se me ha pasado el mal humor. Qué mal momento. No tengo el papelito para que me dejen volar. Hay unos muy monos y este es muy mono también, pero son muy tiesos. Claro, hacen bien, para que no nos colemos todo el mundo", decía en referencia a los agentes de Policía.

Verónica dijo que estaba esperando a que su representante le enviara el justificante para poder viajar, ya que al día siguiente tenía una obra de teatro en Tenerife, algo que finalmente sucedió: "Ya está, ya tengo el papelito". Una vez los agentes comprobaron que todo estaba en orden, la actriz se despidió para coger su vuelo.