Risto Mejide ha charlado esta tarde con Alfonso Serrano, que el pasado mes de febrero se comprometió a que 'Todo es mentira' pudiera visitar el Hospital Zendal para hacer un reportaje sobre su funcionamiento. No obstante, pese a la invitación del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, el equipo del programa de Cuatro todavía no ha podido visitar sus instalaciones.

"El 22 de febrero intentamos que nos dejaran entrar en el Zendal con la única condición que habíamos puesto, ir de manera aleatoria y sin paseíllo. Queríamos hacerlo de verdad, informar a los espectadores. No solo nos dijeron que no, sino que además montaron un acto con medios al que no se nos dejó asistir. Esto todavía es más grave", ha lamentado el presentador durante la entrega de este martes.

Serrano ha defendido que tiene que "respetar el criterio de la consejería de Sanidad": "Un hospital no se puede visitar por sorpresa con un equipo de televisión". Unos argumentos que no han convencido a Risto: "Esto me lo dices el día que lo proponemos y podemos estar de acuerdo o no. No es un capricho lo de ir por sorpresa. Es porque hay muchas sospechas sobre el Zendal".

"El día de la promesa no había este condicionamiento. No dijeron que no se iba a poder", ha añadido el presentador, que también ha compartido su indignación por el acto que se celebró en el hospital y al que su programa no pudo asistir: "Fueron todos nuestros compañeros. Ese criterio de la consejería de Sanidad me gustaría saber cuál es, porque no tiene nada que ver con un criterio sanitario. Si no, no montas un evento al día siguiente".

El enfado de Risto ha ido en aumento al recordar que el director del hospital también había accedido a que su programa visitara el recinto: "Al día siguiente fueron todos los medios. Me parece escandaloso. La semana pasada volvimos a intentarlo y también se nos negó. La Comunidad de Madrid nos ha vetado en los eventos de la presidenta desde que se hizo la promesa". "Se nos está censurando por querer informar con rigor y libertad", ha asegurado.