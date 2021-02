Belén Esteban se queda en 'Sálvame'. La colaboradora estrella del programa de las tardes de Telecinco ha roto su silencio nueve días después de su último enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez, por el que acabó abandonando el plató entre lágrimas. Desde entonces no había vuelto a aparecer en su puesto de trabajo, lo que había dado pie a determinadas teorías que ella misma se ha encargado de desmentir.

Un equipo de 'El programa de Ana Rosa' se ha desplazado hasta Paracuellos para localizar a Belén, que ha decidido pararse a hablar con la reportera para confirmar que no piensa abandonar 'Sálvame'. Pero además, ha desmentido rotundamente su fichaje por otro programa de la casa, tal y como se había especulado en algunos medios: "Siempre que me pasa algo me ponen en 'Viva la vida'. No me voy a ir".

"Yo sigo en mi productora, soy de La Fábrica de la Tele. Llevo ahí 12 años", ha explicado la 'princesa del pueblo', que ha preferido no decir nada sobre el estado en el que se encuentra su relación con Jorge Javier: "Lo que hable o no hable con Jorge... ¿Creéis que lo voy a contar?". "Esto es como un matrimonio", ha asegurado ante las cámaras del magacín matinal.

Por otro lado, Belén ha desvelado el motivo por el que no ha vuelto a aparecer en 'Sálvame': "He faltado por mis días trabajados. En el 'Deluxe' he trabajado los días que me tocaban, que son tres al mes. He faltado tres días, porque entre semana libro también". Una explicación que no ha convencido a Joaquín Prat: "Dice que ha faltado tres días, pero la ausencia se prolonga ya a lo largo de diez. Eso nos puede invitar a pensar que pasa algo".

En sus declaraciones, la ganadora de 'GH VIP 3' ha confirmado que se encuentra "bien" a pesar de que "se han dicho muchas cosas". "Llevo 20 años con Jorge y hay veces que no estamos de acuerdo, pero de ahí a decir que voy a dejar 'Sálvame' y que me voy a ir a 'Viva la vida'... Por favor", ha dejado caer.