La entrevista de despedida de Pau Donés no defraudó. El cantante protagonizó este domingo en laSexta el documental 'Eso que tú me das', un último viaje en el que repasó diferentes momentos de su vida de la mano de Jordi Évole, que fue grabado en su casa en la Vall d’Arán 15 días antes de morir y que solo se podía emitir tras su muerte.

A pesar de ser consciente de lo irreversible de su situación, el líder de Jarabe de Palo combinó momentos emotivos propios de una situación tan extrema con otros más reflexivos sobre cómo vivir y aprovechar mejor la vida. "No recuerdo haber hecho una entrevista con tiempo y hablando de cosas por hablar y mostrando cómo realmente somos nosotros", comenzaba diciendo.

"Tenía ganas de hablar con alguien y yo ahora estoy en casa, descansando. Acabo de sacar un disco pero tengo cáncer, me estoy muriendo. Lo que quería es acabar mis días, que no sé cuántos serán, teniendo una conversación con alguien", contó el cantante. Repasamos los titulares más destacados de la entrevista de despedida del recordado cantante.

-"Desde el primer día que me dijeron que estaba enfermo me dijeron que me iba a morir. Pero a mí lo que me interesa es lo otro, la vida". Jordi Évole se mostró sorprendido por el hecho de que Donés aceptara que se le grabara en un estado tan avanzado de su enfermedad: "Es mejor, este es el aspecto que tengo ahora que estoy enfermo de cáncer. Ver a alguien que se va a morir da un poco de respeto, pero hay que normalizarlo".

-"No vivo con miedo porque eso es terrible. El miedo te corta la libertad para ser tu mismo y yo soy poco miedoso. Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, creo que eres más libre y vives mucho más tranquilo".

-"Lo que más me preocupa ahora es no sufrir".

-"Cuando sabes que el tiempo es corto, lo gozas. Pero es una felicidad cabrona. Pienso, hostias, si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene... ¿por qué no me puedo quedar un poco más a disfrutarlo? Eso me da tristeza".

-"En estos días me pego unas lloreras de la hostia. Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza de mostrarte como eres. Tengo ganas de reír, de llorar… pero sobre todo de vivir ahora en este momento".

-"Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer. Me ha enseñado a decir 'Te quiero' y a decirlo con el corazón y mirando a los ojos".

-"Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz y tranquilo".

-"La vida son cuatro días y tres ya han pasado. Hostias, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos".

-"En general, creo que he hecho las cosas bien, con buena intención. Me lo he pasado muy bien en la vida porque me ha gustado mucho lo que he hecho y he intentado gozarlo mucho. Creo que lo he conseguido".