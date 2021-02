Tras el descalabro del Partido Popular en Cataluña y el abandono de su sede en Génova, Mamen Mendizábal entrevistó este jueves en 'Más vale tarde' a Esperanza Aguirre. La conversación con la expresidenta de la Comunidad de Madrid no resultó nada fácil para la periodista, que se vio envuelta en un bucle de quejas e interrupciones.

La entrevista comenzó a torcerse cuando la presentadora le lanzó una pregunta relacionada con la declaración que hará Luis Bárcenas la próxima semana sobre la caja B del PP. "Usted está investigada...", empezó diciendo Mendizábal sin poder terminar, ya que Aguirre defendió que el extesorero va a declarar contra ella "para recibir beneficios penitenciarios". "¡Perdone, estoy hablando ahora yo!", exclamó cuando la periodista intentó plantear su pregunta.

"Si el señor Bárcenas quiere colaborar con la justicia tiene que decir de dónde ha sacado los 40,9 millones de euros que le dijo al juez que tenía en Suiza", apuntó Aguirre, que volvió a cortar a Mendizábal cuando esta le recordó que el alcalde de Boadilla y Francisco Granados también la señalaron en sus declaraciones ante la justicia. "¡No me haga una retahíla!", le espetó la entrevistada a la comunicadora, que ya estaba empezando a perder la paciencia.

"Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo con usted. Si no quiere contestar lo entiendo, pero déjeme preguntarle", pidió Mendizábal mientras Aguirre hablaba por encima de ella: "El respeto lo tiene que tener usted conmigo, que soy la entrevistada". "Y yo la que hace preguntas, y no la he terminado. Entiendo que no la quiera escuchar", respondió su interlocutora.

Tras este rifirrafe, la presentadora de laSexta pudo expresar su pregunta: "¿Tenía usted conocimiento de la caja B del partido? ¿Los hechos que se juzgan le han pillado a usted por sorpresa?". "¿Me va a hacer usted muchas preguntas seguidas para que no pueda contestar?", soltó Aguirre antes de responder: "Sobre si yo tenía conocimiento de la caja B, desde luego que no, porque creo que no había caja B".