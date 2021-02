The Grefg se divirtió este pasado lunes en 'El Hormiguero' por primera vez. Con la marcha del Rubius aún candente, el mentor de 'Top Gamers Academy' ha expresado su opinión sobre la polémica por la marcha de algunos de los youtubers más populares a Andorra: "Vivo allí desde hace 4 años y creo que cada uno tiene la libertad de vivir y tributar donde quiera. Se ha abierto un debate moral que no va a llevar a ninguna conclusión porque ambos puntos de vista son respetables".

"Los medios de comunicación han ido a meter mierda contra los youtubers, se ha focalizado en nosotros, pero hoy el trabajo está más descentralizado y el trabajador que puede se va a mover donde quiera. Lo que ha pasado con los youtubers es un reflejo de lo que pasa con otras profesiones. Se nos ha criminalizado. En Andorra hay desarrolladores web, jugadores de póker... Yo me fui por un motivo fiscal, pero después de cuatro años he encontrado una seguridad, una forma de vida y una gente que me encanta", aseguró el popular streamer en su intervención en el espacio presentado por Pablo Motos.

Por otro lado, The Grefg fue muy claro a la hora de responder si se operaría en el país pirenaico cuando fue preguntado por Pablo Motos: "El año pasado sufrí una hernia inguinal y decidí operarme en Andorra, todo fue muy bien".

Por otro lado, el youtuber también afirmó en el programa de Antena 3 que en su profesión hay mucho esfuerzo detrás: "Yo llevo 9 años currando de esto, en mis directos siempre aconsejo que la gente se forme porque es muy complicado y triunfa poca gente. Cuando empecé estuve dos o tres años en los que no me iba bien, cuando decidí apostar por esto ya tenía ingresos con ello".

"Jamás descanso, trabajo los 7 días de la semana, tengo la suerte de que yo controlo todo, soy mi propio jefe, pero si quieres ser de los mejores no tienes que desconectar en ningún momento", aseguró The Grefg en el transcurso de su entrevista con Pablo Motos.