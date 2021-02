El especial de las elecciones catalanas de La 1 estuvo marcado por los desencuentros entre Pilar Rahola y Xavier Sardà con motivo del ajustado resultado entre el bloque independentista y el constitucionalista. "Sería algo sin precedentes que tú y yo esta noche estuviésemos de acuerdo en algo", comenzó diciendo Sardà con sorna al comienzo del debate sin saber la que iba a venir poco después.

Aunque se fueron calentando durante toda la noche, las chispas terminaron de saltar cuando, con casi todos los votos escrutados, Rahola expresó que "lo más razonable" era la formación de un Govern con las tres fuerzas independentistas (ERC, Junts y la CUP), aunque veía muy probables unas segundas elecciones en Cataluña. "¡Los independentistas sois vuestros peores enemigos!", comentó él entre risas.

Fue entonces cuando Rahola se revolvió: "Lo único que que queda claro es que la opción del 'viva España' del señor Xavier Sardá ha perdido las elecciones. Y la opción de la independencia ha ganado. 73 diputados y más de un 50%. ¿Hablamos así? Tenéis a un superministro fallido. ¿Va a poder hacer gobierno con los suyos o va a tener que hacer maravillas?", se preguntó.

Sardà no pasó por alto la pulla y respondió: "¿Con lo de 'viva España' quieres decir que soy un facha?". Ante el visible enfado del colaborador, ella respondía: "No, claro que no. Nunca has sido un facha". "Pues cuando lo dices, lo dices como un eufemismo", replicó él. "¡Lo digo como me da la gana! No eres facha, eres un demócrata y además de vez en cuando amigo", dijo ella en un tono más conciliador, aunque Sardà no dudó en mostrar su cabreo y elevó el tono: "Entonces, ¿qué 'viva España', ni qué puñetas? Hay muchos españoles que no están por el 'viva España', que somos gente de tolerancia y de convivencia".

"Pues hay muchos de españoles que son de tolerancia y convivencia que están a favor de un referéndum", insistió Rahola, mientras Sardà le devolvía el dardo: "Lo de 'viva Cataluña', pero tu Cataluña, solo tu Cataluña". "En tu España yo tampoco quepo", criticó la periodista antes de zanjar el asunto.