La Ruta Costera de la Calzada en Irlanda del Norte, en el número de septiembre de VIAJAR

Desde Belfast hasta Derry-Londonderry, emprendemos un road trip que nos llevará por los diversos paisajes de la costa este y norte de Irlanda del Norte, entre ruinas de castillos, campos de golf, acantilados, dunas milenarias... y el tesoro basáltico mejor guardado del país: la Calzada del Gigante, un Patrimonio de la Humanidad que cumple su 40 aniversario este año.

También puede presumir de paisajes increíbles la región de Estiria, en Austria. Nos internamos en sus dos geografías bien diferenciadas: la Estiria alpina, dominada por glaciares, lagos y picos nevados con muchas posibilidades de turismo activo, y la Estiria de colinas que dan paso a viñedos llenos de cultura y experiencias gastronómicas.

Y porque nadie se cansa de disfrutar de escenarios naturales, cruzamos el charco hasta Chile para hacer una ruta por los parques nacionales de la Patagonia, esos lugares que ensanchan la vida, como escribe la pluma de este reportaje, Use Lahoz.

Más cerca, en el Mediterráneo, hacemos una visita a la isla de Creta, donde sus vecinos nos contarán las bondades de este paraíso griego tan vinculado a la mitología, pero también a los placeres más mundanos.

La isla griega nos da pie a un repaso, que también incluimos en este número de septiembre de VIAJAR, por las 10 islas más fascinantes del mundo, desde Maldivas hasta Galápagos.

Aún nos queda tiempo para exprimir el último mes del verano desde los mejores alojamientos para disfrutar de las estrellas antes de que el otoño se nos eche encima.

En el apartado gastro, nos vamos a probar las mejores propuestas entre tradición y modernidad de los restaurantes de Ámsterdam y, en nuestra sección ‘On the Road’, hablamos con uno de los máximos expertos en cafés del mundo porque la vuelta a la rutina tiene que ir acompañada de un buen café, ¿verdad? Además, como estamos en plena vendimia, te contamos cuáles son las experiencias enoturísticas más curiosas del mundo.

Por último, otro aniversario centra nuestro recorrido alternativo por Toledo, que, al igual que la Calzada del Gigante, cumple 40 años como Patrimonio de la Humanidad.

Que el verano esté a punto de acabar no significa que tengamos que olvidarnos de viajar. Seguro que nuestra Expedición Private Collection por África te despertará las ganas de seguir viendo mundo antes de que acabe el año.

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