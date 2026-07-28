La gastronomía mediterránea marca el verano en TAIGA Costa Cálida

En verano cambia nuestra forma de sentarnos a la mesa. Apetecen las comidas cerca del mar, los productos de temporada ganan protagonismo y las sobremesas se alargan en terrazas convertidas en punto de encuentro para familiares y amigos. Son pequeños rituales que, durante los meses más cálidos, adquieren un significado especial.

En el litoral oeste de la Región de Murcia, esta manera de vivir las vacaciones encuentra un escenario privilegiado en TAIGA Costa Cálida, el camping situado en El Portús (Cartagena). Frente a una cala abierta al Mediterráneo y rodeado por el paisaje protegido del Parque Regional de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, el establecimiento invita a conocer el destino desde distintas perspectivas. Buena mesa, descanso, actividades acuáticas y deporte al aire libre se combinan en una estancia pensada para aprovechar cada jornada.

El recetario de esta franja costera está estrechamente ligado a la tradición marinera. El caldero, los salazones —con la mojama y la hueva entre sus especialidades— y el pulpo a la cartagenera forman parte de una cocina que conserva la identidad de la zona y encuentra en el verano uno de sus mejores momentos para reunirse alrededor de la mesa.

El recetario de esta franja costera está estrechamente ligado a la tradición marinera. / La Opinión

Durante la temporada estival, Cala Escondida concentra la propuesta gastronómica de TAIGA Costa Cálida. Este restaurante y chiringuito mediterráneo, situado entre la piscina, la naturaleza y la cercanía de la playa, está concebido para acompañar diferentes momentos del día, desde una comida después del baño hasta una sobremesa que se prolonga con las últimas luces de la tarde.

Su cocina gira en torno al producto fresco, los arroces, los pescados y los platos pensados para compartir. A ello se suma una cuidada selección de vinos, en una carta que apuesta por sabores reconocibles y una forma relajada de sentarse a la mesa, con el Mediterráneo como parte del escenario.

Fuera de los meses de verano, la oferta se amplía con Tramonti, el espacio de inspiración italiana del complejo. Su especialidad son las pizzas napolitanas elaboradas con masas que reposan lentamente y con ingredientes como tomate San Marzano, mozzarella fior di latte, burrata de Apulia, guanciale o trufa. La carta incorpora además antipasti, focaccias, pastas frescas, risottos y postres tradicionales como el tiramisú, la panna cotta o los cannoli sicilianos.

Fuera de los meses de verano, la oferta se amplía con Tramonti, el espacio de inspiración italiana del complejo. / La Opinión

Tramonti completa esta experiencia con una bodega seleccionada, en la que conviven vinos italianos y referencias mediterráneas. Su terraza frente a la bahía y su cocina pausada ofrecen un cambio de registro para quienes buscan prolongar la conexión con el paisaje también alrededor de la mesa.

Del kayak a la Cartagena milenaria

La ubicación de El Portús permite alternar mar, naturaleza y cultura sin recorrer grandes distancias. Desde la playa situada junto al camping es posible practicar kayak, esnórquel o buceo, tres maneras de contemplar el litoral desde el agua y acercarse a la riqueza de sus fondos marinos.

En tierra firme, los senderos entre calas, pinares y acantilados ofrecen numerosas posibilidades para explorar el paisaje a pie o en bicicleta. El servicio de alquiler disponible en TAIGA Costa Cálida facilita recorrer los alrededores sobre dos ruedas. Entre los itinerarios más conocidos se encuentra la subida al Pico de la Muela, uno de los miradores naturales más destacados de la zona.

La proximidad de Cartagena permite sumar una visita cultural a la escapada. El Teatro Romano, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA), el puerto y las calles del casco histórico componen un recorrido por más de dos mil años de historia. Patrimonio, terrazas y ambiente urbano ofrecen un cambio de escenario a pocos kilómetros del camping.

Distintas formas de alojarse junto al mar

TAIGA Costa Cálida reúne diferentes modalidades de alojamiento adaptadas a cada tipo de viajero. Sus bungalow, completamente equipados, disponen de terraza privada, cocina y climatización, mientras que las parcelas con todo lo necesario para disfrutar de la estancia pueden acoger caravanas, autocaravanas y vehículos cámper en plena naturaleza.

Las zonas comunes completan la estancia con piscinas —una de ellas climatizada—, instalaciones deportivas, espacios infantiles y áreas compartidas que permiten prolongar la jornada al aire libre y seguir el ritmo pausado de la costa.