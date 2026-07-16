Destino Canarias: viaja a cualquier isla desde Murcia con Binter

Cuando el verano aprieta en Murcia y las temperaturas se disparan, hay un lugar donde el calor se vuelve mucho más llevadero: Canarias. Con una media anual en torno a los 22°C, que en verano ascienden a 26°C, el archipiélago ofrece un clima suave incluso en plena temporada estival, convirtiéndose en el refugio perfecto para quienes buscan sol sin extremos.

Canarias, un mosaico natural de ocho islas en mitad del Atlántico, continúa consolidándose como uno de los destinos más deseados de Europa. Su secreto es la suma de cualidades difíciles de encontrar en otro sitio: un clima privilegiado los 365 días del año, diversidad paisajística, una tradición propia y singular y una fuerte apuesta por la sostenibilidad de un entorno natural único. Un archipiélago donde cada isla ofrece un mundo completamente distinto y, aun así, todas comparten algo esencial: el arte de hacer sentir bien al visitante. Gracias a las conexiones directas que para este verano ha programado la aerolínea canaria con el Aeropuerto de Murcia cinco días a la semana, se puede visitar con todas las comodidades que ofrece el #ModoCanario de la aerolínea Binter. La compañía conecta Murcia y Canarias los martes, miércoles y viernes, a través de Gran Canaria, y los jueves y domingos, desde Tenerife Norte.

Murcia da nombre a uno de los Embraer de Binter / Turismo Islas Canarias

En Tenerife, la isla de mayor extensión, los viajeros encuentran desde playas luminosas hasta el poderoso perfil del Teide, que domina un territorio lleno de contrastes. Es un destino vibrante, con vida cultural, gastronomía local emergente y rutas de senderismo que recorren bosques de laurisilva o paisajes volcánicos únicos.

Ruta por El Teide, en Tenerife. / Turismo Islas Canarias

Gran Canaria es un continente en miniatura por su variedad climática y natural. A su icónico entorno de las Dunas de Maspalomas se suman pueblos de interior, barrancos profundos y una capital cosmopolita con museos, arquitectura colonial y una escena gastronómica en expansión.

Valle de Agaete, Gran Canaria. / Turismo Islas Canarias

En Fuerteventura, el viento y el mar mandan. Sus interminables playas doradas, ideales para surfistas y amantes del kitesurf, forman paisajes que parecen no tener fin. Es el destino perfecto para desconectar frente a aguas turquesa.

Playa de Cofete, Fuerteventura. / Turismo Islas Canarias

Lanzarote es un viaje estético por sí mismo. La lava negra, los conos volcánicos y la influencia artística de César Manrique convierten la isla en un ejemplo de convivencia armónica entre naturaleza y cultura. La Geria, su singular paisaje vinícola, es un imprescindible.

La Geria, Lanzarote. / Turismo Islas Canarias

Más al oeste, La Palma sorprende por su verde desbordante, sus rutas de senderismo y sus cielos limpios, protegidos por uno de los mejores observatorios del mundo, que la han convertido en referencia del astroturismo. Tras la erupción volcánica de 2021, la isla ha recuperado su ritmo, con propuestas renovadas para el visitante.

Caldera de Taburiente, en La Palma / Turismo Islas Canarias

La Gomera ofrece silencio, tradiciones y un paisaje donde el tiempo parece detenido. El Parque Nacional de Garajonay, Patrimonio de la Humanidad, es un bosque de laureles primitivos envuelto en niebla que invita a caminar, observar y respirar tranquilidad.

Bosque del Cedro en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera. / Turismo Islas Canarias

En El Hierro, la sostenibilidad se convierte en identidad. La isla avanza hacia la autosuficiencia energética y es célebre por sus fondos marinos, deseados por buceadores de todo el mundo.

Y en el extremo norte, La Graciosa, la isla más joven en ser reconocida oficialmente como habitada, es una postal viva de calma: calles de arena, bicicletas como medio de transporte y playas donde se escucha solo el rumor del océano.

Más allá de la naturaleza, Canarias ofrece al visitante propuestas de temáticas tan variadas como turismo deportivo, gastronomía de kilómetro cero, rutas culturales, experiencias wellness y una creciente oferta para teletrabajadores, atraídos por su clima, conectividad, la calidez de sus habitantes y el ritmo pausado.

Binter: conexión directa en modo canario

Viajar con Binter es activar el ‘modo canario’, que es desconexión, felicidad, vivir a otro ritmo. Es la hospitalidad que ofrecen las islas y sus habitantes, una manera de entender la vida que va más allá de un simple viaje.

La compañía aérea canaria ofrece un servicio de calidad, diferente, que ha sido reconocido por la OCU o por los usuarios de webs tan prestigiosas como Tripadvisor. Binter proporciona, para todas las tarifas, ventajas como aperitivo gourmet de cortesía, entretenimiento a bordo o la maleta de cabina, mientras se viaja confortablemente en su flota de aviones de última generación configurados en bloques de dos asientos a cada lado del pasillo y con una cómoda distancia de 79 centímetros entre filas. Por si todo esto fuera poco, la aerolínea ofrece a todos los pasajeros de sus rutas nacionales la posibilidad de llegar a cualquier aeropuerto de Canarias por el mismo precio, al facilitarles sin coste los vuelos entre islas en conexión.

Binter proporciona, para todas las tarifas, ventajas como aperitivo gourmet de cortesía. / Turismo Islas Canarias