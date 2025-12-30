Ocio
El guiñol 'Cuentos Invernales' en el Gran Árbol: esta es la programación de Navidad para este martes
Echa un vistazo a todo lo que está planificado para hoy
El año 2025 está a punto de despedirse. Para algunos habrán sido unos doce meses grandiosos y para otros no tanto, pero así es la vida, o eso dicen. En cualquier caso este martes 30 de diciembre es una ocasión extraordinaria para dar un paseo y disfrutar de todo lo que hay para hacer en Murcia durante esta festividad
Es el penúltimo día del año y el último con actividades programadas por Navidad -hasta el primero de enero-. Te dejamos el programa completo para hoy y aquí el itinerario.
Martes 30 de diciembre
11 a 13.30 h y 17 a 21 h
Visitas a la casa de Papá Noel. Clausura. Acceso libre.
Calle Basabé.
11 a 14 y 17 a 20 h
Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)
Plaza Circular
13 h
Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Guiñol en el Árbol: ‘Cuentos invernales’.
Plaza Circular.
17h.
Partido Benéfico de fútbol ‘Murcia 1200’. UCAM Murcia vs Real Murcia.
Estadio La Condomina.
17 y 19.30 h
Musical Familiar ‘Hansel y Gretel’. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.
Teatro Circo.
17 y 19.30 h
Musical Familiar ‘La Bella Durmiente’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.
Teatro Romea.
17.30 h
Obra‘Pupaventuras’. Duración: 50 min. Información: www.pupaclown.org.
Centro Escénico Pupaclown.
18 h
Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Cuento interactivo de Navidad’.
Plaza Circular.
18.30 h
Pre-uvas infantiles. Campanadas a las 19.00 h.
Plaza de la iglesia. Santa Cruz.
18.30 a 21 h
Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Pocoyo y Pato. 19.40 h: Photocall con Pocoyo y Pato.
Recinto Ferial La Fica.
20.15 h
Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro de la Peña Huertana El Tablacho – ‘Tablacho al 2025’.
Plaza Circular.
20.45 h
Concierto de Norte Perdido.
Glorieta de España. Escenario Talento Joven.
21 h
Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Real Madrid.
Palacio de los Deportes.
Miércoles 31 de diciembre
11 a 14 h
Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)
Plaza Circular.
11.30 h
Gran Árbol de Navidad. Nochevieja infantil con espectáculo infantil
Plaza Circular.
14 h
Concierto de Adrián Ruiz. Aperitivieja.
Glorieta de España. Escenario Talento Joven.
15.30 h
Recinto de fiestas Tarde-vieja con DJ.
Santa Cruz.
17 h
Tardevieja con la mejor música
Plaza del Casino. La Alberca.
17 h
Carrera San Silvestre-Murcia 2025.
Glorieta de España.
23.30 h
Campanadas de Fin de Año.
Glorieta de España.
Actividades diarias
Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.
- Cartero Real.
- Punto solidario.
- Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
- Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
- ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h
Plaza Circular.
Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.
- Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.
- Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres
Glorieta de España.
El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h
Jardín del Malecón.
XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es
Paseo Alfonso X el Sabio
Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.
Recinto Ferial La Fica.
Exposiciones
-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.
Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.
-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.
Museo de la Ciencia y el Agua.
-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.
Centro Puertas de Castilla.
-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.
Museo de la Ciudad.
-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.
Palacio Almudí.
-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.
Museo Salzillo.
-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es
Escenario Avda. Libertad.
-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.
Museo Ramón Gaya.
-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia
Centro Regional de Artesanía de Murcia.
