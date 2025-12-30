Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El guiñol 'Cuentos Invernales' en el Gran Árbol: esta es la programación de Navidad para este martes

Echa un vistazo a todo lo que está planificado para hoy

La cuenta atrás durante el encendido de las luces de Navidad en 2024.

La cuenta atrás durante el encendido de las luces de Navidad en 2024. / Ana Lucas

José Arrondo

El año 2025 está a punto de despedirse. Para algunos habrán sido unos doce meses grandiosos y para otros no tanto, pero así es la vida, o eso dicen. En cualquier caso este martes 30 de diciembre es una ocasión extraordinaria para dar un paseo y disfrutar de todo lo que hay para hacer en Murcia durante esta festividad

Es el penúltimo día del año y el último con actividades programadas por Navidad -hasta el primero de enero-. Te dejamos el programa completo para hoy y aquí el itinerario.

Martes 30 de diciembre

11 a 13.30 h y 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel. Clausura. Acceso libre.

Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Guiñol en el Árbol: ‘Cuentos invernales’.

Plaza Circular.

17h.

Partido Benéfico de fútbol ‘Murcia 1200’. UCAM Murcia vs Real Murcia.

Estadio La Condomina.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘Hansel y Gretel’. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘La Bella Durmiente’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

17.30 h

Obra‘Pupaventuras’. Duración: 50 min. Información: www.pupaclown.org.

Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: ‘Cuento interactivo de Navidad’.

Plaza Circular.

18.30 h

Pre-uvas infantiles. Campanadas a las 19.00 h.

Plaza de la iglesia. Santa Cruz.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 19 h: Música & Navidad: Show musical con los personajes Pocoyo y Pato. 19.40 h: Photocall con Pocoyo y Pato.

Recinto Ferial La Fica.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Coro de la Peña Huertana El Tablacho – ‘Tablacho al 2025’.

Plaza Circular.

20.45 h

Concierto de Norte Perdido.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

21 h

Liga Endesa Partido entre UCAM Murcia y Real Madrid.

Palacio de los Deportes.

Miércoles 31 de diciembre

11 a 14 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

11.30 h

Gran Árbol de Navidad. Nochevieja infantil con espectáculo infantil

Plaza Circular.

14 h

Concierto de Adrián Ruiz. Aperitivieja.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

15.30 h

Recinto de fiestas Tarde-vieja con DJ.

Santa Cruz.

17 h

Tardevieja con la mejor música

Plaza del Casino. La Alberca.

17 h

Carrera San Silvestre-Murcia 2025.

Glorieta de España.

23.30 h

Campanadas de Fin de Año.

Glorieta de España.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

  • Cartero Real.
  • Punto solidario.
  • Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
  • Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.
  • ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

  • Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.
  • Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.

