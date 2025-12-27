Un cuentacuentos en el Gran Árbol: estos son los eventos por Navidad programados para este sábado en Murcia

Este sábado el clima va a dejar espacio para la celebración, al menos en la ciudad de Murcia. Si no ocurren cambios inesperados, los murcianos podrán disfrutar de la colorida Navidad que tiene su ciudad.

Como de costumbre, queremos que estés bien informado sobre todo lo qué puedes hacer en la capital regional. Por eso, te dejamos la lista con las actividades de hoy y aquí, el itinerario al completo

Sábado 27 de diciembre

11 a 13.30 h y 17 a 21 h

Visitas a la casa de Papá Noel.

Calle Basabé.

11 a 14 y 17 a 20 h

Gran Árbol de Navidad. Talleres en familia yLudoteca baby (2 a 6 años)

Plaza Circular.

12 h

Gran Árbol de Navidad. Degustación: ‘Una Estrella con Pastel y Marinera’.

Plaza Circular.

12 h

Espectáculo familiar de cuentos, títeres y música para Navidad ‘Cuentos Invernales’.

Santa Cruz.

12h

Campanadas infantiles con reparto de minichuches y zumos

Plaza de la Iglesia. La Alberca.

12.30 h

Concierto de la Agrupación músico-cultural Las Musas de Guadalupe.

Plaza de la Cruz.

13 h

Gran Árbol de Navidad. Espectáculo: Cuentacuentos: ’Corazón para el Año Nuevo’.

Plaza Circular.

16 a 24h.

The Secret Xmas Party.

Cuartel de Artillería.

17 h

Festival de Títeres. La obra ‘Historia de una muñeca abandonada’. A partir de 4 años.

Paseo Escultor Juan González Moreno.

17 h

Llegada del Cartero Real.

Plaza del Casino. La Alberca.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘La Bella y la Bestia’. Venta de entradas: www.teatroromea.es y taquillas del teatro.

Teatro Romea.

17 y 19.30 h

Musical Familiar ‘Hansel y Gretel’. Venta de entradas: www.teatrocircomurcia.es y taquillas del teatro.

Teatro Circo.

17-21h.

Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños.

Gran final de 17 a 21 h. Información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

17.30 h

Sings for Children, it's Christmas. Duración: 55 min. A partir de 2 años. Información: www.pupaclown.org.

Centro Escénico Pupaclown.

18 h

Precampanadas solidarias. Acceso libre

Plaza Cristo Resucitado.

18 h

Cuentacuentos musical interactivo: ‘El país de los sueños’. Acceso libre

Museo Ramón Gaya.

18.30 h

LNFS Partido entre El Pozo Murcia Costa Cálida y el Barça.

Palacio de los Deportes.

18.30 a 21 h

Navilandia: El Rincón Navideño de Drilo. Talleres Navideños y Cartero Real. 18.30 h: Escuela ‘María José García’ 19.30 h: Navidad Rock (La Pandilla de Drilo).

Recinto Ferial La Fica.

19.30 h

Sones Navideños. Concierto de Los Parrandboleros. Acceso libre

Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Teatro ‘El Prelado’. Venta de entradas en taquilla.

Teatro Bernal.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de Santa Lucía por las calles: del Pilar, San Pedro, Pl. Flores, Sta. Catalina, Platería, Trapería, Plaza de la Cruz, Salzillo, Plaza del Cardenal Belluga.

20 h

Cuadrillas en Navidad. Recorrido de la Cuadrilla de La Arboleja-La Albatalía por las calles: Plaza Sta. Eulalia, San Antonio, Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga.

20.15 h

Gran Árbol de Navidad. Concierto: Santiago Campillo:’Xmas Blues’

Plaza Circular.

20.30h

Conciertodel Ensemble de Plectro y Guitarra de Puente Tocinos en colaboración con la OPGRM. Acceso libre

Salón de Plenos. Ayuntamiento de Murcia

20.30 h

Actuación de la Campana de Auroros de Javalí Viejo.

Belén Municipal. Palacio Episcopal.

21.45 h

Concierto de Caries.

Glorieta de España. Escenario Talento Joven.

Actividades diarias

Gran Árbol de Navidad. Show Audiovisual del 29 de noviembre al 6 de enero a las 20 y a las 21.15 h. Días 24 y 31: 20 h.

Cartero Real.

Punto solidario.

Mercado Navideño del 12 de diciembre al 5 de enero. De 11 a 14 y de 1 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. // Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

Food Zone: 13 de diciembre al 5 de enero: de 12 a 16 h y de 18 a 22 h. Días 15 al 19, 25 y 1: de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 16 h.

ÁrbolEXPERIENCE – Lucidum ‘Natividad’: del 19 de diciembre al 6 enero: de 11 a 14 y de 17 a 22 h. Días 24 y 31: de 11 a 12 h. Días 25 y 1: de 17 a 22 h

Plaza Circular.

Mercado de Navidad. Inauguración el día 5 de diciembre a las 19.30 h. Proyección de videomapping ‘Cuento de Navidad’ todos los días a las 20.30 h hasta el 4 de enero.

Conciertos todos los días. Hasta el 4 de enero.

Zona infantil Vidal Golosinas abierta todos los días con talleres

Glorieta de España.

El Jardín de los Sueños. Experiencia inmersiva de naturaleza, ensoñación y luz. Desde el 12 de diciembre hasta el día 4 de enero. Horario: de 18.30 a 23h. Hora mágica: entre las 19 y las 20h

Jardín del Malecón.

XLI Muestra de Artesanía de Navidad en Murcia 2025. Desde el 4 de diciembre hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 14 y de 17 a 21h (permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero y las tardes del 24 y 31 de diciembre). Más información en www.artesaniaregiondemurcia.es

Paseo Alfonso X el Sabio

Navilandia. Desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Día 5: Todas las atracciones a 2 €. Día 6 de enero ‘Día del niño’ todas las atracciones al 50 %. Talleres infantiles, espectáculo de Drilo y más actividades.

Recinto Ferial La Fica.

Exposiciones

-Exposición ‘Al compás del objetivo’ de Joaquín Bércher. Hasta el 31 de diciembre.

Espacio Los Molinos del Río-Sala Caballerizas.

-Exposición permanente y sala infantil ‘Descubre H2O’, para familias con niños hasta 7 años. Con reserva previa por teléfono o en la recepción del museo.

Museo de la Ciencia y el Agua.

-Exposición de obras finalistas de Artes Visuales del XXIII Certamen de Creación Artística CreaMurcia 2025. Hasta el 8 de enero. Acceso libre.

Centro Puertas de Castilla.

-Diorama-Homenaje al hermanamiento entre Sta. Maria Capua Vetere y Murcia realizado por Manuel Fuentes en colaboración con la Asociación de Amigos del Belén Murciano. Hasta el 8 de enero.

Museo de la Ciudad.

-Exposición ‘Murcia, piel y memoria’ de Lidó Rico. Hasta el 10 de enero.

Palacio Almudí.

-Exposición del Belén de Salzillo, del Belén Napolitano del siglo XVIII reunido por los hermanos García de Castro y del Belén de Lamaignère (que procede del antiguo convento de las Agustinas de Murcia) Horario: de lunes a sábados de 10 a 17 h. Domingos de 11 a 14 h. Martes cerrado. Más información: www.museosalzillo.es y tfno.: 968 291 893.

Museo Salzillo.

-Murcia Xmas Fest. Certamen musical navideño 2025. Concurso de Villancicos Navideños. Actuaciones: semifinales junior, días 12 y 13 de diciembre de 17 a 21 h. Semifinales libres, días 19 y 20 de diciembre de 17 a 21 h; final, el 27 de diciembre de 17 a 21 h. Más información: murciaxmasfest.es

Escenario Avda. Libertad.

-Sala Temporal: Tauromaquia. Francisco de Goya y Lucientes. Salas Velázquez, María Zambrano e Isabel Verdejo: ‘Esculturas Manuel Marín’. Sala Casa-Estudio, 2ª Planta: ‘El último Gaya’. Casa -Estudio de Ramón Gaya. Recreación, 2ª planta. Colección permanente del museo: 1ª y 2ª planta.

Museo Ramón Gaya.

-Talleres artesanos infantiles, exposición y venta de belenes. El siguiente número está disponible para informaciones e inscripciones: 968 357 537. https://artesaniaregiondemurcia.es/centro-de-la-artesania-de-murcia

Centro Regional de Artesanía de Murcia.